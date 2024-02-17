陳秉楓跨域整合 擴大市場商機

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達人小檔案

總是熱血、精神奕奕的華群投資管顧執行長兼投資長陳秉楓，在疫情解封後，最近幾個月風塵僕僕實地走訪東南亞及日本。到當地密集拜訪當地企業，實際感受當地市場氛圍，並與業者交流互動，包括景氣變化、消費者喜好、當地消費物價高低、年輕族群購買趨勢等，希望找尋最新的趨勢脈動。

有別於其他金融市場、證券投資科班出身的證券經理人，陳秉楓擅長從消費者喜好、嗅出產業商機，進而找出投資機會。並且早在20多年前，台灣多數人還不知道或對「電商（電子商務平台）」陌生、不知是什麼的時候，當時大學四年級研究IT（資訊科技）的陳秉楓，就已洞悉電商的優勢及趨勢。當時不只透過資訊科技來創造行銷通路，更打破傳統店面銷售的邊界限制及框架，將商品透過電商平台銷售，23歲賺到人生的第一桶金，也開啟創業模式。

陳秉楓認為，要從產業商機找投資機會，光坐在辦公室看財務報表絕對不夠。平時除關心國際重要局勢變化，他更花時間從消費市場端實地瞭解客戶的需求及喜好。因此他總是親自拜訪企業主、供應商、實體通路的經營者甚至是實地進入賣場，感受市場最前線的消費氛圍。

陳秉楓白手起家，沒有雄厚的集團背景撐腰，一直以來抱持著「利他即利己」的心態，擅於整合跨領域的產業資源，擴大彼此商機作大市場。包括近幾年，透過整合知名的一氧化氮生技公司、擁有歐盟認可的抗病毒與抗發炎專利技術生化博士研發團隊、台灣專業醫界人士、心理諮商專家、香氛產業達人，以及利用社群經濟、藝人經濟、網紅KOL、YouTuber經濟與雲端科技，創造不少新的商機與投資良機。

陳秉楓觀察現況、洞察未來投資視野的方式，不僅有助投資人達到資產增值，同時也內舉不避親，協助投資另一半，凱爾莎國際公司策略長方榆柔在親密產業的發展，使凱爾莎集團旗下品牌「r-Xing阿性」，茁壯成為全台兩性親密市場占有率最高的龍頭企業。

目前進修兩性關係研究所的方榆柔，是國立教育大學畢業的高材生。她一直秉持要正向、健康、陽光地從教育消費者角度出發，推廣親密生活，建立品牌形象。加上擅長從消費者商機找投資機會的陳秉楓，發現近幾年，親密生活產業，更趨向年輕化、文青化、時尚化、生活化、專業化、甚至是從重視身心靈養生的角度，看待親密生活產業。

陳秉楓嗅到市場充滿商機及投資機會，鼓勵方榆柔打破過去的產業邊界限制，策略性整合跨領域產業資源。包括整合學術界權威教授、醫界婦產科與泌尿科醫師、藝能界藝人林采緹、女力她經濟專家、媒體界社群女人迷Womany、歐美及日本知名潮牌產品、香氛產業達人、瑜珈產業達人、結合O2O線上線下銷售等，多元整合打造優質的親密產業。

這種跨領域的結合與投資，顯示他獨特的投資風格與策略，既幫助產業擴大市場商機也創造良好投資機會。於此同時，更不忘實踐ESG，以「台灣現代人際關係和諧發展協會」平台，慰問榮民之家，另外也推動產品環保回收的社會公益活動。

陳秉楓擅長從產業商機找投資機會，整合跨領域產業資源，透過資訊科技結合多元通路，讓投資有效地投入到有潛力的領域，實現投資增值，取得利潤最大化的目標。

達人座右銘

與時俱進，

整合產業利基

不同於一般學金融出身的投資長，大學研究IT，碩士就讀國立高雄科技大學EMBA的他深諳與時俱進的重要性，唯有與時代一同前進，方能從不確定性的產業商機當中，找到投資賺錢的機會，但是光靠與時俱進仍然不夠，必須依靠消費與產業敏感度，突破產業傳統框架，跨領域整合，方能有機會落實投資獲利最大化。