楊家瑋守護敏弱肌 藥師斜槓保養品

達人小檔案

社會對醫學體系出身的人，期望大概都是在醫院工作或在診所執業，穿著白袍、白衣，為病人看診、治療、調劑，才算符合「救助患者」的形象。「藥師羅西」楊家瑋從北醫藥學系畢業後，原本也是走在這條道路上，畢業後她邊擔任家醫科藥師、醫療部落客，用最傳統的方式與患者互動。

但是她本身的病痛，卻為她打開與眾不同的道路，那項疾病就是讓許多人痛在身上、苦在心裡的「脂漏性皮膚炎」。

在25歲的花漾年華，她爆發了「脂漏性皮膚炎」，吃藥、擦藥、打針都沒辦法治好，尤其頭皮相當不適，發炎流血長達六個月無法康復，苦不堪言。本來她選擇捨棄洗髮精，用肥皂洗頭，一度症狀好轉，但除了使用肥皂會讓頭髮非常乾澀以外，只要天氣變化，皮膚炎就又會發作。因為工作關係，她也時常見到皮膚炎患者長期飽受相同痛苦，這些感受與經驗都讓她的人生開始轉彎。

當時，對商業體系產生興趣，離開藥師職位、進入外商賽諾菲大藥廠擔任醫藥代表的楊家瑋，帶著她的藥學專業，投入化妝品的研究，她立志要讓和她一樣的異膚患者擁有量身打造的洗劑和保養品。

研發產品的路漫長且辛苦，楊家瑋說，過程中她撞牆很多次，也再次全心投入很多次，「我需要以最單純和預防刺激的醫療邏輯來設計」，她說，自己的體質太敏感，包括天氣變化、項鍊、戒指、耳環、服飾的材質都有可能導致過敏，無法再承受刺激且原料複雜的洗劑和化妝保養品，因此她以自己為標準，歷經一年的研發後，在2018年，第一個產品「洗髮粉」終於上市，楊家瑋也離開了藥廠，結束一年的業務人生，開始「創業人生」。

「其實一開始研究產品時，我沒有想過創業」，楊家瑋表示，一切的初衷都只是從身為一位患者開始、想解決困擾，想要做出一個完全符合標準的洗髮品。她更感性的說，創業到現在，她依然熱愛擔任一位藥師，只是現在的她除了調劑之外，還能以不同的途徑陪伴病人，一起找尋健康的方式。

以不同的途徑陪伴病人

楊家瑋創立的「decent rossi 藥師羅西」品牌所研發的洗劑和保養品，全部都是專為脆弱肌膚病患，包括皮膚炎、癌症、肝腎疾病和免疫失調的患者而設計，在配方上盡可能降低皮膚吸收和器官的負擔。她研發產品的第一優先考量，就是「安全」，其次才是保養，近年，又在與許多醫師交流與建議下，以化療後病患的脆弱肌膚為標準，提高產品研發準則。

楊家瑋一手打造的產品，研發過程相當嚴謹且複雜，她說，首先在選用安全成份上，會比對化妝品資料庫及皮膚科醫師臨床研究，排除刺激性高的物質；同時，還要堅持單純配方，洗劑全品項只含6到10種成份、保養修護系列全品項只含7到15種成份，並且堅持不添加香料色素精油。就是因為高規格要求，從洗髮用品走到臉部護膚，又花了她三年時間，2023年才又推出與法國工廠合作的臉部護膚系列。

衝刺產品同時，楊家瑋也不忘醫藥專長，她仍持續經營「藥師小羅西」部落格，持續提供專業深入的衛教和醫療資訊，例如在疫情期間，她整理了一篇居家可常備的藥品，獲得各地藥局響應合作，讓讀者網友能在自家附近的藥局買到齊全的家用藥品。

每一天都期待起床工作

楊家瑋指出，她研發的產品不能替代治療，而是要成為皮膚科醫師治療的小幫手，於日常生活中照護敏弱肌，減少醫師治療時遇到的額外干擾，同時亦建議客戶遇到肌膚問題，一定要尋找專業皮膚科醫師診療，先找到病灶才可以對症下藥，洗劑和保養品則於日常生活中陪伴大家，維護角質層安全及穩定。

「decent rossi 藥師羅西」已經5歲，但楊家瑋謙虛的說，創業這台車她其實是在還沒找到鑰匙孔的情況下，就被載著出發了，在找到她真正的方向後，每一天都很期待起床工作，希望自己能做出更好的品牌跟產品，幫助更多如自己一樣受皮膚疾患所苦的人。楊家瑋的「創業之車」還在前行，2023下半年再從洗劑、保養品，走向保健食品，推出日本百年藥廠製造的健髮膠囊食品和素食膠原蛋白保健食品，希望能陪著客戶從內到外獲得最體貼與安心的照顧。

達人座右銘

極限是自己設定的，不要讓別人告訴你做不到