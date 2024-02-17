從零學習創業 跳脫聽講思維

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楊家瑋認為，要打造一個品牌，除了專業和研發產品，一定要涉獵行銷、品牌、消費者行為。因此，為了能增加「decent rossi 藥師羅西」產品覆蓋率以及增加客戶量，她從專業創業者開始，學習企業經營及團隊建立等各種商業規劃策略，從零開始自主學習，跳脫出書本以及「上課聽講」的藥學生思維，透過網路、自主閱讀、講座分享、案例分析等方式，學習以商業思維解決各種企業經營問題。

同時，「decent rossi 藥師羅西」更願意提供員工完整扎實的教育訓練，讓工作夥伴們能與品牌一起進步成長。