屏東房市 潮州透天夯 外地客搶進

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88快速道路開通之後，屏東潮洲躍升為高雄後花園，由於地坪50到60坪的透天別墅售價只有高雄的三分之二，加上潮州屬於國土計劃法城鄉發展區的核心地段，未來又有屏南快速道路連結恆春、墾丁，此一屏東蛋黃區已吸引來自高雄、台南的外地買家前進置產，四年來，透天房價漲逾48％，建地也從四年前的每坪10萬到12萬元，上漲至24萬到26萬元，漲幅達116.67％到140％。

有巢氏潮州愛國敦化加盟店東曾弘典表示，88快速道路開通之後，從高雄到屏東潮洲，開車時間大幅縮短到20到25分鐘，使得潮州成為高雄後花園，更因為88快速道路連通國一、國三高速公路，此一交通效應更外溢到台南，加上潮州的透天別墅價格，大約只有高雄、或台南的三分之二，使得高雄和台南的置產族，成為潮州透天別墅的重要買家。

曾弘典指出，為迎合外來置產族的需求，潮州的透天別墅在產品的規劃上，也有重大變化，過去以地坪30坪的產品，已經大幅拉升到50到60坪，未滿5年的透天別墅售價約2,000萬～3,500萬元。

目前，潮州最受歡迎的透天產品，正是售價在2,000萬～3,000萬元之間的雙車透天別墅，曾弘典表示，由於此一產品量少，市場需求又大，因此從接受委託到成交，「大概15天即可售出」。

他說，5到15年、地坪大約30坪的透天別墅，身價也水漲船高，從四年前的每棟1,000萬～1,200萬元，上漲到1,480萬～1,880萬元，漲幅介於48％到56.67％。

引領這個人口5.7萬的潮州房價上漲的另一個重大建設，是目前進入環評審議、可望在2029年通車的屏南快速道路，將讓屬於國土計劃法城鄉發展區核心地段的潮州，透過這個高架快速道路，避免在楓港塞車的既有困境，將潮州與恆春、墾丁之間的通車時間，大幅縮小。

曾弘典表示，潮州鎮除2022年底啟用的屏東國際滑輪溜冰場，還有四林平地森林園區，吸引運動、觀光與休憩，鎮內的交通、生活、教育的便利性與可及性，在在使得潮州成為屏東的蛋黃區，多項因素的結合，也造就潮州成為房市焦點。