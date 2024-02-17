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以鄉村價格 享都會生活

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有巢氏不動產 潮州愛國敦化加盟店 店東 曾弘典
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潮州位於屏東中樞，主要的對外連絡交通88快速道路、國道三號、以及台鐵火車站，交通系統完善，生活機能及飲食相當豐富，當地鄉村區和山區的換屋族，更是搶著進駐潮州。

由於高雄、台南與潮州的連結力度相當火熱，潮州也成為高雄、台南換屋族或首購族的首選之一，在外地買家與在地買家的追逐熱潮之下，推動潮州人口持續上升，形成在地文化與多元文化生活共榮圈。

潮州已是屬於開發中的城鎮，區域房市，後續相當看好，因為，在這裡，可以享有鄉村價格的都會生活。

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