此生必乘九州七星列車Touch Japan Journey Lexus帶車主圓夢

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高端美食旅遊一直以來都是Lexus車主最喜愛的活動，為了服務車主，Lexus多年來持續舉辦相關活動。在2024年，Lexus Taiwan特別向原廠爭取Touch Japan Journey九州七星列車旅遊，在一位難求，全年僅開放10組限量名額中，開放3組名額給台灣，期待可以讓這次參與活動的Lexus車主帶來難以忘懷的Experience Amazing體驗。

Touch Japan Journey九州七星列車與一般的九州七星列車行程不同，是Lexus日本原廠專為車主打造的5天4夜獨家客製奢華之旅，Lexus Taiwan將帶領車主專程從台灣搭乘商務艙到日本參加，旅程也將會延長為舒適的7天6夜行程。

豪華臥鋪九州七星列車耗資30億日幣，是日本第一台豪華臥鋪列車，由獲獎無數的日本名設計師水戶岡銳治操刀，以木作質感打造出古典溫馨的乘車空間，被譽為水戶岡集大成的顛峰之作，令人讚嘆的工藝設計細節，就像是移動的美術博物館，車主將在列車中體驗最講究、最高雅的日式生活品味。

七星列車以環繞九州七縣（福岡、大分、宮崎、長崎、佐賀、熊本、鹿兒島）命名，每一個停靠站都經過精心挑選，今年更迎來運行第10周年紀念，旅程中特別安排在融合創新技術與職人工藝的Lexus宮田工廠參訪，現地了解車輛的職人工藝製造過程，並安排每組客人試駕Lexus車輛的機會，行駛於一段絕美的九州道路中，從鹿兒島霧島市出發，一路開往宮崎蝦野市。

本次Lexus特別包下整部列車，規劃專屬行程，在列車穿越多變風光的同時，車主將親身品味由九州名廚嚴選當地食材烹製的美饌，欣賞窗外蔓延的山川美景與風景如畫的海岸線，參加由職人們親自設計的體驗活動，深度了解富有底蘊的日本九州文化，在悉心款待之下，和旅伴共度悠然時光。