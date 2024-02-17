通膨難纏 美4大指數盡墨 應材逆勢揚6％

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國最新通膨數據顯示經濟仍有韌性，致使市場預估5月降息的機率下降，降息時機點料將推遲至6月，華爾街股市16日開低，道瓊工業指數及標普500指數均曾在早盤尾聲和午盤多次轉漲，惟未能維持動力，翻黑後跌幅擴大，終場四大指數盡墨。

道瓊工業指數終場下跌145.13點，或0.37％，收在38,627.99點；標準普爾500指數下跌24.16點，或0.48％，收在5,005.57點；那斯達克指數下跌130.51點，或0.82％，收在15,775.66點；費城半導體指數下跌30.417點，或0.67％，收在4,527.680點。

數據方面，美國勞工部16日公布，受到服務成本跳升帶動，美國1月生產者物價指數（PPI）月增0.3％，遠超市場預期的0.1％，年增幅則放緩至0.9％，亦高於預期的0.6％；剔除糧食與能源的核心PPI則是月增0.5％、年增2％，分別高於預期的0.1％和1.6％升幅，凸顯通膨壓力仍揮之不去，使市場對於聯準會降息的預期降溫。

美國1月新屋動工月減14.8％，以年率計為133.1萬間，少於預期的146萬間，為8月以來的最低，而預示未來建屋活動的建築許可證總量則意外減少1.5％，來到147萬間。

另外，美國2月密歇根大學消費信心指數連升3個月，報79.6，創下2021年7月以來新高。

PPI公布後，美國公債價格跳水、殖利率盤中上升。10年期美債殖利率再度升破4.30％，逼近CPI公布後所創的兩個多月高點；對利率較敏感的2年期美債殖利率攀升逾10個基點，一度衝上4.70％，刷新去年12月聯準會議息會議以來的高位。

政經方面，亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）16日接受採訪時表示，他支持在今年夏季的某個時機開始降息，預估今年將進行兩次降息。不過，若數據樂觀，不排除今年會三次降息，在市場流動性強勁的情況下，可以繼續消減資產負債表。

不過，由於最新PPI數據遠超預期，里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）以及舊金山聯準銀行總裁戴莉（Mary Daly）仍抱持較鷹派的態度。巴爾金於周五表示，強於預期的通膨數據恰恰凸顯了聯準會希望看到更多數據再進行降息的原因；而戴莉則強調，官員們在制定政策時需要考慮兩個對立風險：一方面是降通膨的進展放緩，另一方面則是勞動力市場的突然急劇惡化，她認為聯準會應該抗拒盡快降息的誘惑，耐心地等待時機點出現，同時必須預備好在經濟有需要時，靈活地作出回應。

個股方面，半導體設備大廠應用材料此前公布上季財報，受到個人電腦市場復甦以及人工智慧（AI）熱潮帶動，上季業績與對本季的營收預測皆超出華爾街預期，16日收盤勁揚 6.35％，來到每股199.57美元。

體育用品公司Nike周四證實計劃裁員約2％人力，相當於逾1,600個職位，預期第三季業績須為此撥備，金額最多涉及4.5億美元，導致其股價滑落2.4％，為表現最差道瓊成分股。

另外亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）自2月7日開始出售亞馬遜的股票，他於本周二和周三再出售約1,200萬股亞馬遜股票，價格從每股166.50美元到170.92美元不等，價值約20億美元，期過去一周共拋售價值逾60億美元的持股，亞馬遜股價周五下跌0.17％，收報169.51美元。

龍頭科技股16日全線收黑，Meta重摔10.71美元，跌幅2.21％，收報473.32美元；Google下挫2.18美元，跌幅1.51％，收在141.76美元；微軟挫跌2.50美元，跌幅0.61％，收報404.06美元；蘋果下滑1.55美元，跌幅0.84％，收在182.31美元。

台股ADR方面，台積電ADR下滑2.34美元，跌幅1.81％，收報126.69美元；日月光ADR收黑0.02美元，跌幅0.21％，收報9.61美元；聯電ADR跌0.10美元，跌幅1.28％，以7.70美元作收。