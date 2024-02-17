孫正義擬籌千億美元建AI晶片公司 將與輝達競爭

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外媒16日引述知情人士報導，軟銀集團創辦人孫正義擬籌資1,000億美元創立一家人工智慧（AI）晶片企業，與輝達展開競爭，並期望該公司在業務上能與軟銀旗下的安謀（ARM）互補。

知情人士稱，該項目名為「Izanagi」，係以日本的創造與生命之神為名，之所以選用此名，乃是因為其中包含「通用人工智能」（Artificial General Intelligence）的英文字母縮寫AGI，恰恰符合孫正義多年來堅信的態度，即AGI即將到來，且孫正義看好，若一個世界能充滿比人類更聰明的機器，將會更安全、更健康，也更快樂。

由於軟銀仍處與大幅削減創業投資之際，孫正義的AI晶片項目將是該公司的重大舉措，倘若成功，將成為ChatGPT問世以來AI領域最大的一筆投資，遠超微軟對OpenAI的百億美元投資。

知情人士透露，該項目將如何獲得資金、資金將用於何處等細節皆尚未確定，且項目可能會進一步發展。目前在考慮中的一個方案是，軟銀將提供300億美元資金，另700億美元資金可能來自中東的機構。

由於軟銀近年來在創業投資方面遭遇了一系列嚴重挫折，孫正義因此更加聚焦於安謀，其嘗試了多種投資策略，盼強化安謀在AI市場的影響力，並且探索不同類型的下一代晶片。據悉，孫正義此前和OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）洽談，雙方就建立半導體製造業務、籌集資金等事項進行過討論，不過由於二人志向不同，因此未果；孫正義也曾試圖投資另一家正在開發基礎AI模型的公司，並且請求該公司的領導層為其新的晶片項目提供協助，然而此提案遭到了對方的拒絕。

綜合外媒所述，截至去年12月31日為止，軟銀持有6.2兆日元（約為新台幣1.3兆元）的現金和約當現金，其中主要是受到T-Mobile股票和安謀持股的提振，僅僅過去一周，安謀的市值便增加了約500億美元。

知情人士稱，孫正義在AI領域看到了機會，看好可以打造一家與美股科技七雄（Magnificent Seven）齊名的怪物級公司。