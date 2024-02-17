《其他電》四大產線推進 貿聯-KY今年營運拚返成長軌道

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【時報記者張漢綺台北報導】渡過辛苦的2023年，貿聯-KY(3665)今年營運可望重回成長軌道，貿聯-KY總經理鄧劍華表示，資料中心/AI伺服器等HPC需求快速成長，且公司切入更高階智慧家電次系統產品，加上半導體設備需求谷底回升及機器人相關產品持續成長，四大產品線預期下半年可望展現成長力道，推升今年營收與獲利優於去年。

鄧劍華表示，由於美中關係、俄烏戰爭與以巴衝突等地緣政治風險居高不下，且全球經濟碎片化，包括：關鍵原物料限制出口與區域貿易重塑等，為避免高運輸費用及未預期的限制等各種不確定因素，且當地供應可以減少進口零件/海關流程/關稅/縮短交期及減少碳足跡，當地供應趨勢持續增加，貿聯-KY提出「Local for Local」的策略因應，希望透過量身打造當地策略，符合當地/區域市場的生態系統，滿足客戶需求。

為提升集團競爭力，貿聯-KY亦在4x4的戰略方向下整合集團資源，強力聚焦AI、高效能運算、半導體設備、工業自動化等市場，將原有的資通事業群重整為高效能運算事業部(HPC BU)，並成立車用解決方案事業部(VS BU)、設備解決方案事業部(ES BU)及資訊週邊事業部(EP BU)，串聯歐亞美中各區資源聯合作戰，為客戶提供全球夥伴、在地服務的最佳優勢。

貿聯-KY 2024年1月合併營收為42.56億元，年增4.42%。

展望今年，鄧劍華表示，2024成長動能包括高效能運算(HPC)、高階智慧家電次系統、資本設備以及機器人相關產品，其中HPC受惠於AI相關應用發展，由於基期較低，預期成長將最為強勁，可望倍數成長，公司亦已切入更高階智慧家電次系統產品，於下半年開始出貨，去年下半年很慘的半導體設備已從谷底回升，現已看到客戶要求拉貨，預期下半年需求會更明顯，搭配機器人相關產品持續成長，預期今年營收及獲利將優於去年。

貿聯-KY今年將持續擴廠，台南新廠將於第3季之前完工，打造「高頻高速研發中心」；貿聯還進駐印尼Latrade產業園區，於巴淡島(Batam)興建新廠房，預計將於第3季完工，貿聯-KY表示，巴淡島跟新加坡相隔一個海峽，搭船只需90分鐘，除可支援新加坡當地開發後量產的訂單，配合客戶及其他區域的轉單需求，更與新加坡、馬來西亞廠搭配，形成東南亞區域從技術開發到成熟製程的高中低階完整系統，以支持此一區域的快速發展，落實貿聯四大區域、四大產業(4x4)的規劃。