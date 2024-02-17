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觀光署勒令美加停業 團費全退還得賠違約金

  • 中時即時 陳祐誠
交通部觀光署旅行業組組長湯文琦（中）表示，經調查美加旅行社（年代旅遊）在外欠款破千萬元，認定其財務顯有困難，已無法提供履約服務，因此先勒令停業3個月。圖／本報資料照片
交通部觀光署旅行業組組長湯文琦（中）表示，經調查美加旅行社（年代旅遊）在外欠款破千萬元，認定其財務顯有困難，已無法提供履約服務，因此先勒令停業3個月。圖／本報資料照片

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交通部觀光署調查發現美加旅行社（年代旅遊）在外欠款破千萬元，認定其財務顯有困難，已無法提供履約服務，勒令停業3個月，經查2至4月有報名該旅行社的旅客為430人，依照「國外旅遊定型化契約」規定，業者不只要全額退款，還要視出發日賠償違約金。

觀光署指出，近日調查美加旅行社的財務狀況，千餘萬元的欠款幾乎都是對國外業者，多為越南的地接社，另有馬爾地夫的飯店被欠約100萬元，旅客住房時甚至還被追討欠款，感到莫名其妙。

觀光署表示，美加旅行社成團的只有到4月，2至4月有430買行程，其中有人付全額、也有人只付了訂金。依照「國外旅遊定型化契約」，因旅行社問題致不能成行，須全額退還已繳費用，還要視出發日期賠償違約金給旅客。

依照規定，距離出發日前41日以前到達者，賠償旅遊費用5％；前31日至第40日以內到達者，賠償旅遊費用10％；出發日前第21日至第30日以內到達者，賠償旅遊費用20％；出發日前第2日至第20日以內到達者，賠償旅遊費用30％；出發日前1日到達者，賠償旅遊費用50％；出發當日以後到達者，賠償旅遊費用100％。

美加旅行社今有1團16人同樣前往越南富國島，在機場簽下同意書後，改為自由行出境，業者除了機票與飯店錢之外，須退回期他行程的費用。

觀光署指出，2月13日、15日都有去美加旅行社調查，許多簽約資料業者都無法提供。停業3個月後業者若想復業，必須提出復業計畫，通過觀光署審核才能復業，否則停業會繼續延長。

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