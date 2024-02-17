《集中市場》新春紅不讓 上市股票總市值達59兆元

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【時報記者張漢綺台北報導】新春開紅盤，根據證券交易所統計，113年2月16日發行量加權股價指數收盤為18,607.25點，較上週(113年2月5日)的18096.07點上漲511.18點，漲幅約為2.82%，上市股票總市值達59.14兆元。

受到美股在農曆年封關期間連番大漲激勵，本週台股開紅盤後表現亮眼，根據證交所統計，113年2月16日發行量加權股價指數收盤為18607.25點，較上週(113年2月5日)的18096.07點上漲511.18點，漲幅約2.82%，台灣50指數收盤為14,179.07點，較上週的13,717.55點上漲461.52點，漲幅約為3.36%，寶島股價指數收盤為21,329.92點，較上週的20,754.11點上漲575.81點，漲幅約為2.77%。

產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲5.06%為最大，跌幅以觀光餐旅類指數下跌3.28%為最大，未含金融類指數上漲483.44點，漲幅約為3.06%，未含電子類指數上漲170.97點，漲幅約為0.95%，未含金融電子類指數上漲145.57點，漲幅約為0.99%。

本週集中交易市場總成交金額為9274.19億元，全體上市股票成交金額為8,604.27億元，股票成交量週轉率為0.98%。

截凌113年2月16日，全體上市公司市場總值為新台幣59兆1,359.51億元，較上週(113年2月5日)市值57兆5,205.27億元增加1兆6,154.24億元，增幅約為2.81%。

累計今年年初開盤迄今共27個交易日，集中市場總成交金額為8兆5,618.08億元，市場日平均成交金額為3,171.04億元，股票成交量週轉率為10.64%，股票日平均成交量週轉率為0.39%。