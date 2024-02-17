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《觀光股》春節績優+尾牙春酒旺 瓦城2月營收拚創高

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團瓦城(2729)受比較基期較高影響，2024月1月合併營收「雙降」至4.47億元，仍創同期第三高，表現持穩高檔。展望後市，在聚餐尾牙需求挹注、年菜熱銷及春節連假助攻，以及年後春酒預訂續旺下，集團看好2月營收有機會挑戰新高，首季旺季營運可期。

瓦城2024年1月自結合併營收4.47億元，較去年12月4.92億元減少9.04％、較去年同期6.52億元減少達31.36％，仍創同期第三高。公司表示，主因去年同期適逢長達10天的春節連假，帶動當月營收改寫歷史新高、墊高比較基期所致，但表現仍持穩高檔。

為把握年假聚餐商機，瓦城旗下品牌推出美味不打烊活動，並祭出限定團圓菜色及好運轉盤抽獎活動，在百貨商圈人潮加持下成功吸引家庭客，帶動小年夜至初五連假業績年增逾1成，加上年後春酒需求暢旺、訂席熱絡，集團看好2月營收有望挑戰新高。

展望2024年，瓦城除持續精準評估展店選址，並積極打造新品牌，持續進行多品牌策略布局，以滿足不同客群需求。看準外食市場逐漸成長，瓦城去年底進駐新莊宏匯廣場，推出泰式炒河粉新品牌「BO BO」，提供既有客戶更多元選擇。

瓦城表示，「BO BO」以「最好吃的泰式炒河粉」為核心概念，結合創新料理型態與時尚吸睛店裝，提供全新泰式餐飲體驗，開幕至今廣獲迴響，成功開拓年輕客層。未來將趁勝追擊、評估擴大展店，以進一步開拓潛在客層，可望有效提升集團整體業績。

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