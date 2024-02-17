王毅見布林肯 籲美方勿以惡小而為之，勿以善小而不為

中國大陸外交部網站消息，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間，當地時間2月16日應約會見美國國務卿布林肯。會晤是坦誠、實質和建設性的。王毅送給美方一句古話：勿以惡小而為之，勿以善小而不為。 王毅說，去年底，習近平主席與拜登總統成功會晤，就事關中美關係戰略性、全域性、方向性問題深入交換意見，達成重要共識。當前雙方最重要的任務就是按照兩國元首的戰略引領，讓「舊金山願景」成為現實，推動中美關係沿著健康穩定可持續軌道發展。為此，雙方要堅持遵循相互尊重、和平共處、合作共贏原則，積極探索兩個大國正確相處之道。美方應客觀理性看待中國發展，奉行積極務實的對華政策，將拜登總統的承諾落到實處，體現在具體行動中。 王毅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現狀。試圖改變這一現狀的是台獨分裂活動和外部勢力的縱容支持。美方如真想台海穩定，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持台獨的表態落到實處。 王毅強調，把「去風險」搞成「去中國」，建「小院高牆」，搞「對華脫鉤」，終將反噬美自身。王毅要求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁，不得損害中國的正當發展權益。 雙方就開展人文交流，便利人員往來交換了意見。王毅敦促美方停止無端滋擾盤查中國公民，多做有利於增進兩國人民相互瞭解的事情，並送美方一句古話：「勿以惡小而為之，勿以善小而不為。」 雙方探討了下階段兩國各層級交往，同意保持各領域對話溝通，進一步落實「舊金山願景」。積極評價中美禁毒聯合工作組工作，期待近日兩國執法部門高層會晤取得積極成果。繼續推進外交政策、亞太事務、海洋事務、人工智慧對話磋商，保持兩軍溝通。 雙方還就烏克蘭危機、以巴衝突、朝鮮半島等地區熱點問題交換了看法，同意雙方半島事務特使保持接觸。