航運族群逆勢走升 專家示警：未來三個月運費恐下跌30％

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台股16日走弱，部分AI族群下跌，但是一月營收表現亮眼的航運股，逆勢走升，除長榮（2603）開高走低外，陽明上漲0.54％，收46.9元、萬海（2615）上漲0.21％，收在47.3元。航空也因旅遊旺季帶來利多，長榮航（2618）上漲0.64％、華航（2610）上漲1.25％。

貨櫃三雄方面，長榮一月營收283億元，月增19.96％、年增8.04％，經歷15個月年對年下滑後，再次出現正成長。陽明一月營收139億元，月增31.47％、年增10.06％，自2022年9月以來，年對年再次正成長。萬海9月營收92億元，月增10.73％、年減2.56％。

法人認為，一月因為紅海危機發酵，使得航商必須繞好望角航行，加上農曆春節前中國大陸趕出貨，使得運力需求攀升，帶動運價提升，進一步使得航運類股一月表現回溫。

近期儘管紅海危機懸而未決，但是因為新船投入量創下新高，加上塞港問題不嚴重，使得春節前運費飆漲的問題有所緩解，未來三個月運費恐下跌30％。

統一投顧董事長黎方國指出，對於航運類股應該以偏保守的心態來進行投資，一月營收表現亮眼是因為趕在春節前先建立庫存，過年後需求下降，外界對運價的看法也較為保守，在運價沒有支撐的情況下，股價就會更為保守。

黎方國指出，美國S＆P 500指數站上5,000點的歷史新高，但是其中50％的股票還在季線之下，等於一半的股票都處在落後趨勢的狀態，台灣股市也很明顯的資金在AI類股。「落後補漲」的股票沒有機會再漲，除非再次遇到新冠肺炎疫情那樣的重大機會，否則航運股不容易有商機。

回到疫情前來看，長榮2018年到2019年賺不到一毛，陽明在那兩年則是虧損，因此黎方國認為，航運類股近期表現是回到疫情前的常態，這也會反映在財報上。