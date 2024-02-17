《商情》美棉跌近1%；玉米創3年新低；原油連2漲；BDI反彈近2%

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時報-商情早報

1.美數據不如預期，周五紐約期金微揚。

2.LME：02/16期銅收8489.00美元/公噸，漲175.00美元。

3.NYMEX：3月輕質原油漲1.16美元，每桶為79.19美元。

4.西德州原油上漲1.18美元，每桶為79.65美元。

5.02/16BDI運費指數為1610.00。

6.SICOM：天然橡膠3月期貨RSS3上漲0.40美分。

7.NYCE：3月棉花跌0.76美分，每磅為93.87美分。

8.CBOT：3月黃豆粉漲6.10美元，每公噸為345.60美元。

9.02/16TRJ-CRB上漲1.31，為272.59。

10.02/16 SGX 62%鐵礦石報每公噸130.36美元，漲0.68美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美數據不如預期，周五紐約期金微揚；因美國通膨數據低於市場預期，削弱聯準會(Fed)提前降息的預期，致黃金價格連續第二周下跌，但仍有投資者期望Fed可望降息的機率達73%，令金價為連2日上漲；終場收盤報價，4月黃金漲9.20美元，報2024.10美元；3月白銀漲0.53美元；4月白金漲8.30美元；3月鈀金持平。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-庫存下降，期銅創11個月來最大單周漲幅；因庫存下降，以及投資者對中國當局表示將持續出台更多經濟支持政策措施的預期提振下，致本周迄今為止，多用於電力和建築行業的銅價上漲了3.9%，創下了自去年3月以來的最大單周漲幅。終場周五指標期銅上漲175美元；期錫下跌323美元；期鎳上漲98美元；期鋅上漲30.5美元；期鋁下跌6.5美元；期鉛上漲22美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周五歐美原油連2日走高，由於中東爆發更大規模衝突，地緣政治緊張的風險不斷升級，抵消國際能源署(IEA)需求將放緩的預測；另外，能源服務公司貝克休斯報告顯示，本周美國活躍石油和天然氣鉆井平台數量減少，為三周來第二次減少，亦支撐油價上漲，終場美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲1.16美元，報79.19美元/桶；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲1.21美元，報83.47美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-運價齊揚，周五BDI指數反彈近2%；受益於海岬型船運價轉漲超過450美元，加上巴拿馬型船運價續增210美元，且部分航運公司已將貨櫃船改道遠離紅海，以避免胡塞武裝組織發動的襲擊，終場波羅的海乾散貨BDI指數反彈近2%；其中最新報價BDI指數上漲29點，收1610點，漲幅1.8%；BCI指數上漲54點，收2448點，漲幅2.3%；BPI指數上漲23點，收作1646點，漲幅1.4%；BSI指數上漲13點，收作1071點，漲幅1.2%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-樂觀情緒帶動，周五大阪期膠創7年新高；隨著日圓貶值幫助日本股市加速上漲，促使日經平均指數再攀峰值，且分析師表示，儘管部分汽車製造商的表現不太樂觀，但目前輪胎製造商對橡膠的購買興趣仍然不錯，亦令終場大阪期膠價創7年以來新高；其中大阪交易所OSE橡膠7月期貨漲2.5%，報每公斤296.1日圓；新加坡交易所SICOM橡膠3月期貨漲0.8%，報每公斤154.30美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨，適逢新年連續假日休市。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周五芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆期貨反彈，從前一天跌至三年低點，加上下周一總統日休市前空頭回補而上漲，玉米期貨連三日創下三年新低，在大量供應的打壓，而小麥期貨則擴大跌幅至2個半月低點，交易商消化2024/25年度美國農作物庫存增加的預測，並在三天假期前調整部位，終場3月小麥跌6.5美分，3月玉米跌1.25美分，3月大豆漲10美分，3月黃豆油跌0.41美分，3月黃豆粉漲6.1美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-外圍市場疲軟，周五ICE棉花期貨跌近1%；由於美國穀物供應的壓力，芝加哥小麥期貨與大豆及玉米期貨跌幅擴大，進而影響期棉價格，令期棉回跌，但美棉仍維持在90美分以上，後續仍有望震盪上行；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉跌0.8%，報每磅93.87美分。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-中國刺激希望，鐵礦石連3漲；因中國當局持續表示向陷入困境的房地產行業發出了一些支持刺激信號，企圖提振房地產市場的需求有所改善，加上中國主要鋼廠的鐵礦石庫存降至兩年多以來的最低水平，也引發了投資者的樂觀情緒，致新加坡鐵礦石期貨價格連3漲。終場周五新加坡交易所58%鐵礦石近月持平，報每噸115.74美元；62%鐵礦石近月漲0.52%，報每噸130.36美元。(呂方維整理)(商品行情網)