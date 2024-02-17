日華校友會回訪中央大學「友好之櫻」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2011年3月11日前日本首相海部俊樹等一行特地來台種植，迄今已邁入第13年

農曆年剛過、春暖花開之際，日本中央大學日華校友會一行20人於2月16日在長田繁名譽會長帶領下，探訪13年前致贈給中央大學的「友好之櫻」，在中大的悉心照顧下，當年的幼苗已成為一片粉紅花海，吸引許多賞花人潮前來拍照打卡，中央大學國際處今年也特別舉辦「友櫻花香 留影誼長」攝影比賽，鼓勵中大學子紀錄美好及感動時刻。

中央大學「友好之櫻」是2011年3月11日前日本首相海部俊樹等一行特地來台種植，今年已邁入第13年，日本中央大學日華校友會表示，看到中央大學的悉心呵護，櫻花植株明顯茁壯成長十分感動。他們走訪各地，發現當年致贈給台灣的日本櫻花，以中正紀念堂和中央大學栽種情形最為良好，期許兩校未來有更多合作交流，情誼歷久彌新。為感謝日本中央大學致贈的友好之櫻，強化兩校情誼，國際處今年也特別舉辧「友櫻花香 留影誼長」攝影比賽，比賽收件從1月15日至2月23日截止，首獎5,000元，另設有人氣獎三位。

中央大學總務處表示，今年河津櫻的花況良好，農曆年前已陸續綻放，目前正值盛花期，十分繽紛浪漫，緊接著一旁的大漁櫻和大寒櫻也將登場，花期預計可到228假期。由於賞花人潮絡繹不絕，中大提醒大家賞花期間僅供短暫拍照停留，勿逗留太久及碰觸、搖晃櫻花枝條，以免櫻花受傷，希望大家共同愛護樹木，讓櫻花能永續綻放，帶來無限的希望。