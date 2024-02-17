《美股》消息面：聯準會官員對降息看法謹慎；川普商業詐欺罪名成立

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】消息面：

●美國1月生產者價格指數（PPI）月漲0.3%，扭轉12月份的月跌0.2%，創下去年8月以來最大漲幅，並高於經濟學家預期的月漲0.1%。1月PPI年漲0.9%，高於經濟學家預期的年漲0.6%。排除食品和能源項目後，1月核心PPI月漲0.5%，高於經濟學家預期的月漲0.1%。排除食品、能源和貿易服務的PPI月漲0.6%，創下去年1月以來最大漲幅。

●數名聯準會官員對降息表達謹慎。亞特蘭大聯準銀行總裁博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，他需要更多證據證明通膨壓力正持續緩解，但對於在未來幾個月的某個時候降息抱持開放態度。舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）表示，儘管取得顯著進展，但要確保價格穩定「還有更多工作要做」。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）表示，本周早些時候發布的通膨數據超出預期，突顯出為何央行決策官員希望在降息之前看到更多數據證實通膨持續朝2%目標邁進。

●紐約法院周五裁定美國前總統川普、其長子與同事在十年間進行商業詐欺的罪名成立，川普須支付逾3.5億美元罰款，並在三年內禁止經營任何在紐約的公司或實體。紐約州檢察總長Letitia James指控川普在掌理公司期間，涉嫌誇大公司資產、欺騙金融機構，以及損害紐約州政府權益。川普的代表律師隨即表示將提起上訴。川普則反控紐約州檢察總長是民主黨人，其指控實屬政治操作。

●密西根大學2月美國消費者信心指數初值為79.6，連升第3個月，並創下2021年7月以來新高，但低於市場預期的80。消費者一年通膨預期初值為3%，高於市場預期的2.9%。消費者5年通膨預期初值維持不變，仍為2.9%，高於市場預期的2.8%。

●美國商務部公布，1月新屋開工數下滑14.8%，以年率計為133.1萬戶，少於市場預期的146萬戶。建築許可減少1.5%，以年率計為147萬戶，少於市場預期的150.9萬戶。

●數據顯示美國通膨熱度超乎預期，美國債息飆升，現貨金漲幅收斂。周五現貨金收漲0.44%，報每盎司2013.31美元，盤中一度漲0.54%，報每盎司2015.23美元。較早收盤的紐約期金漲0.5%，收在每盎司2024.1美元。美元指數尾盤微升0.02%，報104.29。

●國際能源署（IEA）預期原油需求放緩，但中東緊張局勢帶來提振，周五原油價格上漲。下周二到期的紐約3月期油收漲1.16美元或1.49%，報每桶79.19美元，本周收漲3.06%。4月期油收漲87美分，報每桶78.46美元。倫敦布蘭特期油收漲61美分或0.74%，報每桶83.47美元，本周收漲1.56%。