「住台北」全攻略！官方曝千元房租區 中古屋50萬以下剩2地段

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【中時新聞網 于川】近年台北房價屢創新高，讓不少租屋族、買房族相當苦惱，怎麼挑選住處比較好，北市地政局近日依照前一年度實價登錄案例，整理出不動產買賣及租賃交易量前40名的熱門路段，並將價格依序由低到高排出，供民眾參考。

地政局針對2023年實價登錄的買賣案例整理，並以屋齡5年為界，統計出結果。其中新成屋熱門交易路段單價前10名中，有一半位於大安區，前三名高到低分別為大安區復興南路二段（163萬元/坪）、大安區敦化南路一段（162萬元/坪）及大安區信義路二段（151萬元/坪）。

而在中古屋方面，地王是大安區仁愛路四段（109萬元/坪）、後續為信義區忠孝東路五段（104萬元/坪）及大安區復興南路一段（103萬元/坪）。地政局還提到，前10名有8條路段位於信義區。

至於房價較低路段，新成屋由低到高是文山區指南路三段（65萬元/坪）、內湖區康樂街（68萬元/坪）、萬華區環河南路二段（72萬元/坪）；中古屋則是北投區中和街（49萬元/坪）、北投區溫泉路（49萬元/坪）及萬華區萬大路（54萬元/坪）。

最後針對租屋熱門交易路段，地政局指出，月租金單價前10名有7條路段位在中山區，由高到低分別為中山區民生東路一段（2,223元/坪）、信義區忠孝東路四段（2,180元/坪）及中山農安街（2,164元/坪）；月租金單價相對低的則為北投區中和街（959元/坪）、萬華區萬大路（1,083元/坪）及內湖區民權東路六段（1,171元/坪）。