《科技》AI成利器 郭明錤調升三星Galaxy S24出貨5~10%

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者王逸芯台北報導】天風國際證券分析師郭明錤針對全球、大陸智慧型手機提出最新看法，整體市場仍偏保守，但看到大陸市場3000~4000人民幣以上的機型需求穩定恢復中。另外，郭明錤也點名三星全新旗艦機Galaxy S24在AI助攻下，將其2024年出貨預估調升5~10%。

就大陸整體智慧型手機市場來說，郭明錤表示，今年1月至2月中旬農曆期間，大陸市場的Android手機出貨穩定YoY成長，主因在於去年第一季出貨基期低，以及3000~4000人民幣以上的機型需求穩定恢復中。另外，他也指出，蘋果iPhone在大陸市場出貨持續YoY衰退，年初降價對出貨幫助有限。

摺疊型手機部分，郭明錤表示，摺疊手機全球近期銷售動能較為放緩。三星自去年下修摺疊手機出貨目標，自1500萬台砍到1000萬台後，今年的出貨成長目標訂在1200萬台，偏向較為保守。大陸市場銷售放緩的原因在於，華為以外的品牌對銷售利潤較低的上下折機型興趣漸失，Oppo與Vivio甚至已停止原本預計在2024年發售的新款上下摺機型的計畫。

儘管郭明錤對於大部分智慧型手機展望保守，但他點名三星全新旗艦機Galaxy S24系列，他認為，受益於GenAI，三星Galaxy S24的2024年出貨預估已調升約5~10%。三星Galavy S24已具備未來AI手機設計的基本概念，包括整合雲端與本地端的LLM、利用GenAI強化既有應用體驗(功能與介面)與提供關鍵應用(即時翻譯)。