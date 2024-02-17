《生醫股》藥華藥白血病新藥 申請日本二期臨床

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【時報記者王逸芯台北報導】藥華藥(6446)發布重大訊息指出，旗下創新長效型干擾素Ropeginterferon alfa-2b(簡稱Ropeg，即P1101)用於復發或難治性成人T細胞白血病/淋巴瘤(ATL)，向日本PMDA申請進行第二期臨床試驗，待審查通過後即可展開試驗。

藥華藥表示，成人T細胞白血病是一種罕見且侵襲性極強的成熟T細胞腫瘤，與第一型人類嗜T淋巴球病毒(HTLV-1)感染有關，盛行於日本西南部、加勒比海群島、西非、伊朗東北部和中南美洲，台灣也有一定比率。HTLV-1影響全球約一千萬人；依據流行病學報告，日本約有一百萬感染HTLV-1帶原者，HTLV-1帶原者每年發展為成人T細胞白血病的發病率約為每10萬名 HTLV-1帶原者中57至137例。

藥華藥指出，干擾素具有抗病毒、抗腫瘤和調節免疫系統功能等特性，本次在日本申請以Ropeg單一療法用於成人T細胞白血病的第二期臨床試驗，希望Ropeg可以改善目前治療的成果，為成人T細胞白血病患者提供突破性的治療方法。

藥華藥執行長林國鐘表示：Ropeg在骨髓增生腫瘤領域(MPN)的治療上已有長足發展，不僅獲多國核准用於真性紅血增多症(PV)、現在也在進行原發性血小板過多症(ET)和早前期原發性骨髓纖維化(Early PMF)的第三期臨床試驗，造福全球廣大MPN病患。藥華藥持續擴展Ropeg的應用範圍，本次在日本進行以Ropeg用於成人T細胞白血病的第二期臨床試驗，期望充分發揮Ropeg的治療潛力到更廣泛的血液疾病領域，造福更多血液疾病患者。