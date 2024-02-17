美AI第一妖股1晚跌掉20％ 麗臺、華泰等16檔美超微概念股全揭露

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【 旺得富理財網 李宗莉】全球AI「第一妖股」美超微（Supermicro）站上千美元，投資人還來不及開香檳慶祝，周五股價隨即暴跌200美元，單日跌幅近2成至803美元，主因是傳出在外流通股數少，持股周轉率高達7成，股價波動劇烈。對照台股之中，除麗臺、華泰挾帶題材飆上漲停，還有技嘉、緯創等14檔被市場點名是美超微概念股，下周一（19日）股價是否連動，跟著下沖下洗值得關注。

美超微從1年前股價不到100美元，1年來狂漲10倍，觀察台股之中，被分析師點名的美超微概念股共有16檔，概分矽智財、CoWoS、散熱、板卡、封測、伺服器等6類。

除封測廠華泰與板卡廠麗臺是兩大指標，板卡相關還有技嘉與微星，矽智財則有世芯、智原、創意；CoWoS為台積電、日月光、京元電；散熱三雄的奇鋐、雙鴻、建準，以及AI伺服器相關的廣達、緯創、英業達。

其中，麗臺昨（16）日被證交所列入注意股，因近6個營業日累積收盤價漲幅達46.27%，且近90天起迄2個營業日收盤漲幅達196.73%，在被主管機關點名後，是否加劇回檔壓力值得留意。

大華國際投顧分析師鄭瑞宗認為，美超微是輝達主要AI伺服器供應商，今年出貨正式進入大爆發期，今年全球出貨量估計成長100%，相關伺服器廠及零組件供應鏈，後市仍不看壞。他也認為，在AI伺服器供應鏈中，營收成長最強的當屬技嘉，元月營收以169億元創高，月增31%、年增105%，最有條件成為台股中的美超微。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。