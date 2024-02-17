月月配高息ETF新兵3月殺到 00939、00940前10大成分股比一比

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 李宗莉】台股龍年新春開紅盤，一舉衝破萬八大關，台股ETF市場跟著強強滾，同樣訴求月月配的00939、00940均自3月相繼開募，有望再掀市場話題。從2檔高息ETF新兵的10大成分股觀察，雖都未選護國神山台積電，但僅長榮、聯發科、群光等3家同時入榜，而相較00939是押寶緯創家族，00940則將晶圓二哥聯電列為第2成分股，選股邏輯明顯不同，存股族下手前可多比較。

00939（統一台灣高息動能）主要追蹤臺灣高息動能指數，首創夏普值動能調節，讓高股息投資增益，是首檔為台股除權息周期量身打造的ETF。根據指數編制規則，每年5月會挑選40檔優質高股息股票，在6月開始的台股除權息旺季搶收誘人股息，9月和1月台股除權息淡季，則進一步追求股價成長，利用夏普值對原有的成分股進行權重調節，使指數具備高股息、高報酬及高CP值3大利基。

00940（元大臺灣價值高息）則是追蹤臺灣價值高息指數，主打巴菲特價值投資哲學，在台灣上市櫃市值前300大股票中，綜合考量自由現金流量收益率、股利率及益本比擇優選取50檔股票，篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力的公司。

此外，00939發行價15元，預計3/1~3/5開募；00940則祭出10元破盤價，每半年（5、11 月）調整成分股，預計3/11~3/15募集。

與00940月初領息不同，00939則是規劃月底領息機制，達人分享，若同時買進00939、00940，再搭配00929、00934、00936等多檔月中領息的ETF，等於每10天、不到2周，就能享受新增現金流的快樂。

至於股息發放部分，00939發行後120日後配息，以預計最快3/20掛牌推算，有機會在8月初首度除息；00940訴求小資族無壓力存股，預計成立日起滿90天後，就會進行第1次除息，是否能比00939更早息收落袋可留意。

不過，達人提醒，月月配ETF雖然可以為荷包加薪，但投資人購入前還是需要考量ETF淨值走勢，以及券商的折溢價管理，也就是ETF實際價格與市價差異，才能達到既賺利差、又賺利息的雙重效果。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。