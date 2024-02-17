被繼承人死亡後公司給付的年終獎金 應申報遺產稅

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被繼承人死亡後公司給付的年終獎金，屬被繼承人死亡時遺留具有財產價值的權利，應併入死亡人遺產總額課徵遺產稅，免課徵所得稅。

財政部高雄國稅局表示，民眾電話詢問，其父親於111年底過世，今年收到受僱公司開立的112年度薪資所得扣繳憑單，經詢問公司，是公司發給父親111年的年終獎金，已扣繳5％稅款，該筆年終獎金要補報遺產稅嗎？

該局說明，被繼承人死亡後公司才給付的年終獎金，屬具有財產價值的權利，為遺產及贈與稅法第1條規定應課徵遺產稅之財產，是被繼承人的遺產而非薪資所得，應由繼承人補報遺產稅。公司誤開的薪資所得扣繳憑單，民眾可於補報遺產稅後，持稽徵機關核發的遺產稅免稅(或繳清)證明書，請公司註銷並退還溢扣稅款，公司再依所得稅法施行細則第96條規定，向所轄稽徵機關申請退還或就同年度應扣繳稅款內留抵。如已屆年度結束，應向所轄稽徵機關辦理退還手續。

該局舉例：被繼承人甲於111年11月25日過世，受僱公司於112年1月15日發給甲111年度年終獎金新臺幣(下同)100,000元，扣繳稅款5,000元，給付所得淨額95,000元，於113年1月31日開立扣繳憑單並申報在案，是繼承人乙應將100,000元併入甲的遺產補報遺產稅，並請受僱公司退還溢扣繳稅款5,000元，另由受僱公司向所轄稽徵機關申請退還5,000元稅款。