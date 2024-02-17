跟著神山當「債主」！這類ETF買氣噴發 10檔績優生一文掌握

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【旺得富理財網 李宗莉】台積電2023年前3季合併財務報表顯示，所持有的公司債中，前10大標的皆為金融債，也讓「金融債」成為ETF熱搜關鍵字。法人表示，觀察台積電這幾次的財報，重要的持債都是金融債，投資人想要跟著台積電腳步布局資產配置可留意。

據1月美銀經理人調查顯示，經理人預期未來1年短年期債券收益率趨於下降比率，由前期的87%攀高至91%，該比率創2001年以來新高，看好未來債市表現相當明確，同時各債券類別收益率仍皆高於近5年平均值，顯示債券收益率依舊具備吸引力。

金融機構不僅大到不能倒，受高度監管和提撥高額保證金的影響，違約風險也低，加上目前債券價格處相對低檔，跟法人一起搶當金融機構「債主」，卡位位降息行情，有機會先賺債息、再賺價差。

觀察目前盤面上10檔績效良好的金融債ETF，包括00933B（國泰10Y+金融債）、00846B（富邦歐洲銀行債）、00724B（群益投資級金融債）、00778B（凱基金融債20+）、00842B（台新美元銀行債）、00773B（中信優先金融債）、00834B（第一金金融債10+）、00785B（富邦金融投等債）、00844B（新光15年IG金融債）、00786B（元大10年IG銀行債）。

國泰10Y+金融債ETF基金經理人鍾郁婕指出，00933B追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，指數持有成分債發行機構皆為全球重要金融巨頭，打包一籃子金融債，發債機構包括美國銀行、摩根史丹利、高盛、摩根大通、富國銀行、花旗、三井住友銀行、三菱日聯、巴克萊銀行和匯豐等，且皆為台積電財報中主要持債的發行公司。

此外，00933B為全台第1檔月月配加收益平準金的債券ETF，日前公告配息0.23元，一口氣配發3.5個月債息，榮登月配ETF配息王，由於將在2/27除息，最晚須在2/26前買進或持有，目前受益人數每周穩定攀升，至2/5已達7萬9529人。

第一金美國10+金融債ETF經理人高若慈則認為，隨Fed升息告一段落，美國10年期公債殖利率急跌破4%，帶動利率敏感度高的長期債券上漲，其中金融債等高評級債券的殖利率優於公債，更適合建立中長期投資部位。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。