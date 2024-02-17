王毅晤布林肯 談美方解除對中制裁與台海穩定

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中共中央政治局委員、中國外交部長王毅16日在出席德國慕尼黑安全會議期間應約會見美國國務卿布林肯（Antony Blinken），王毅要求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁，不得損害中國的正當發展權益。布林肯則強調維護台海與南海和平穩定的重要性，也重申美國將維護自身與盟友及夥伴利益與價值觀。

綜合外媒17日報導，布林肯與王毅16日在德國舉行的「慕尼黑安全會議」期間進行場邊會談，中國外交部官網稍後披露，本次會晤是坦誠、實質和建設性的。美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）則透過新聞稿表示，作為維持開放溝通管道與負責任管理兩國關係競爭努力的一部分，兩人就一系列雙邊、區域與全球議題進行坦率且具建設性討論。

王毅向布林肯強調，美方把「去風險」搞成「去中國」，建「小院高牆」，搞「對華脫鈎」，終將反噬美自身。王毅要求美方解除對中國企業和個人的非法單邊制裁，不得損害中國的正當發展權益。

王毅表示，去年底，中國國家主席習近平與美國總統拜登在舊金山APEC期間成功會晤，就事關中美關係戰略性、全局性、方向性問題深入交換意見，達成重要共識。當前雙方最重要的任務就是按照兩國元首的戰略引領，讓「舊金山願景」成為現實，推動中美關係沿着健康穩定永續軌道發展。

為此，雙方要堅持遵循相互尊重、和平共處、合作共贏原則，積極探索兩個大國正確相處之道。美方應客觀理性看待中國發展，奉行積極務實的對中政策，將拜登的承諾落實處，體現在具體行動中。

針對台灣問題，王毅強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土的一部分，這才是台灣問題的真正現狀，試圖改變這一現狀的是「台獨」分裂活動和外在勢力的縱容支持。美方如真想台海穩定，就應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，將不支持「台獨」的表態落實。布林肯則向王毅強調維護台海與南海和平穩定的重要性，也重申美國將維護自身與盟友及夥伴利益與價值觀。

雙方並就開展人文交流，便利人員往來交換意見。王毅要求美方停止無端滋擾盤查中國公民，多做有利於增進兩國人民相互了解的事情，並送美方一句古話「勿以惡小而為之，勿以善小而不為」。雙方還就烏克蘭危機、以巴衝突、朝鮮半島等地區熱點議題交換看法，同意雙方半島事務特使保持接觸。

本次中美雙方還探討了下階段兩國各層級交往，同意維持各領域對話溝通，進一步落實「舊金山願景」。積極評價中美禁毒聯合工作小組工作，期待近日兩國執法部門高層會晤取得積極成果。繼續推動外交政策、亞太事務、海洋事務、人工智慧（AI）對話磋商，保持兩軍溝通。

另一方面，王毅同日還應約會見英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）。王毅表示，當前國際局勢變亂交織，冷戰思維泛起，保護主義肆虐，經濟復甦遲緩，全球性挑戰接踵而來。中英同為聯合國安理會常任理事國，應加強戰略溝通，為促進安全、維護和平發揮應有作用。雙方應共同努力，擴大利益交匯點，加強交往合作，妥善處理分歧矛盾，推動中英關係重回健康穩定發展的正確軌道。