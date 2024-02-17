1坪出價50萬竟買不到？專家曝新北「熱門社區」搶手程度

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這幾年房價走升，加上少子化，不少新建案多推小宅產品，單價都不低，因此縮小坪數、控制總價，讓首購族、購屋預算有限的小家庭，較容易負擔。熟悉三蘆房市的永慶不動產資深店長廖廷軒分享，蘆洲就有一個屋齡20多年的社區大樓，近280戶幾乎都是小坪數產品，符合現今趨勢，總價也頗吸引人，吸引蘆洲、三重及周邊民眾等客群，去年該社區就有一些物件釋出也成交，其中有一筆交易相當熱絡，有買方出價1坪50萬元、高於近一年該社區成交行情，但最後還是沒買到。

蘆洲、三重已開發飽和，素地稀缺，廖廷軒說，三蘆知名的重劃區包括二重重劃區、重陽重劃區、仁義重劃區...等，多位於舊市區旁，未來蘆洲南北側開發案啟動，將會帶給區域新面貌、更加提升區域發展，也帶動房市，民眾購屋選擇性更多，更添蘆洲及三重的房市利多。

三重、蘆洲因為接近台北市，又具備捷運機能，屬於發展成熟的區塊、生活便利性佳，自然成為北台灣房市熱區之一。廖廷軒指出，近年小宅趨勢明顯，蘆洲有一個屋齡約25年的社區大樓，總戶數279戶，房型設計多元，且多是小坪數產品，一直都是頗熱門的交易社區。

廖廷軒表示，去年該社區有多筆成交，其中有一戶交易一釋出，就吸引好幾組客人看屋，對該物件非常有興趣，有買方甚至出價1坪50萬元，已高於近一年該社區成交行情，但最後竟沒有買到，因還有其他客戶出價更高。

廖廷軒指出，出價1坪50萬元的這組客戶都有些傻眼，沒想到這個社區會這麼搶手，其實主因是該社區以小坪數為主，交易總價自然不至於太高，對於一般自住客來說負擔比較輕鬆。此外，此社區屬於蘆洲靠河堤區域，居住環境較為安靜，到熱鬧商圈又不遠，地段不差，因此成為滿熱門的房市交易標的。