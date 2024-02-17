第一銀行2024年全球經理人會議 凝聚「攜手躍進‧永續創新」策略共識

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第一銀行於2月17日召開「2024年全球經理人會議」，董事長邱月琴開場致詞時表示，「第一銀行2023年稅前淨利266.28億元，年增28.40億元，續創歷史新高，這都要歸功於全體同仁的付出與貢獻」。

邱月琴表示，第一銀行除財務績效成績亮眼外，各項業務推展也有優異表現，不僅蟬聯中小企業放款、海外據點數及iLEO數位帳戶居同業或公股銀行之冠等多項第一，公平待客評比亦連續二年入列前25％，並在首屆永續金融評鑑獲列銀行業排名前20％，可謂經營成果豐碩的一年。

邱月琴進一步指出，預期今年全球景氣將緩步復甦，且美國預計啟動降息，加上地緣政治不穩，因此提醒全體經理人今年在各自的崗位上應提升風險意識，以敏捷的應變力因應經營環境變動與挑戰。而第一銀行為追求業務及獲利持續成長，必須全方位合作並進，爰訂定「攜手躍進‧永續創新」為今年的經營主軸，期達成各項業務目標。

「近來金融防詐備受主管機關與社會重視，也是公平待客評比中重要的一環！」邱月琴說，第一銀行將建置人頭帳戶AI預測模型及相關管控機制，運用科技力量提升防詐成效；本次會議也特別邀請新北地檢署暨金管會駐會檢察官李秉錡帶來「金融詐騙案件解析與防制」專題演講，為全體經理人就提升相關風險意識帶來更深入的觀點。

邱月琴表示，第一銀行中長期發展重點持續聚焦在成為「利基型、區域型、數位型、低碳型」幸福銀行，為實現四大經營願景，必須掌握及發揮利基優勢，從核心的「中小企業放款」延伸，爭取「聯貸主辦及管理」並拓展「綠色金融」、「高階財管」等業務，同時推動跨業整合及提升服務價值，以擴大業務規模及提升經營效能；再來是持續探索具發展前景之海外地區，並透過完善跨境整合服務、強化跨區合作機制等策略，提升海外業務動能。

在數位發展方面，第一銀行逐步推動「資訊現代化」、「產品數位化」及「市場創新化」之數位轉型發展戰略，未來將持續致力提升轉型及創新動能，鞏固數位客群基磐，擴大以客戶需求為導向，驅動業務開發的策略方向。

另外，邱月琴也提醒，在永續金融發展路上，第一銀行必須承擔更多責任，並以身為淨零排放推手為己任，採取具體減碳行動，透過與投融資對象議合，協助企業永續轉型，發揮金融業影響力。

邱月琴最後勉勵與會的海內外經理人，身為分行的掌舵者，必須謹守遵法與內稽內控，樹立誠信、正直、守法的典範，並落實人員輪調與培訓，做好經驗傳承；同時經理人應積極提升自我學習力、執行力及領導力，帶領分行及團隊穩健成長。

第一銀行總經理李嘉祥於會議中亦逐一就經營績效回顧、經營環境發展趨勢及全行經營策略方向進行報告，並提點今年第一銀行各項業務之推展亮點，及提醒應加強跨業務滲透，以在這競爭激烈的經營環境中保持領先地位及脫穎而出。

李嘉祥表示，為讓全體經理人在業務推展上有所依循，第一銀行具體提出「攜手共創，獲利躍進」、「發揮優勢，拓展布局」、「智能創新，優化服務」、「強化風控，遵法防詐」及「實踐永續，誠信經營」五大策略方針，期許全體同仁群策群力，強化各業務攜手合作，帶動業務動能及獲利成長躍進；銀行也將運用智能科技，擴大數位服務，另將持續推動永續發展，期勉全體同仁掌握「攜手躍進」的策略發展主軸，同心齊力達成年度目標。