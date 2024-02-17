1月「生死差距」創19個月最大 總人口轉跌

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2024年元月人口統計出爐，1月出生數僅1.1萬人，死亡數1.9萬人，不僅連續37個月生不如死，生死差距更寫下近19個月最大落差，死亡比出生多了8,441人，折合年自然增加率僅千分之-4.26。即便疫後復籍潮持續，但終究不敵自然增加率的缺口，使全國總人口結束18個月的正成長，轉跌至2,341.9萬人。

內政部最新人口統計，今年1月出生數為11,023人，約每4分鐘出生一個嬰兒，1月死亡數為19,464人，平均約每2.3分鐘死亡一個人。

綜觀全國，僅連江縣1月的出生人數超過死亡人數，但也僅多出9人，其他縣市則是全盤皆墨。

若單以出生率來看，1月以桃園市的粗出生率達到千分之7.36，是連江縣以外出生率最高的縣市，而基隆市粗出生率僅千分之3.52為全國最低。此外，就連人口最大城的新北市，粗出生率也只有千分之4.23，僅高於基隆和金門，居全國倒數第三。

此外，雖然疫後復籍潮持續，今年1月遷入人口87,743人，高於遷出人數79,911人，社會增加連20月正成長，但情勢已趨緩，遷入比遷出人口多出7,832人，無法抵銷死亡與出生人數差距，使全國總人口自去年12月底約2,342萬人，回降至約2,341.9萬人。

少子化海嘯持續侵襲，台灣自2020年邁入「生不如死」的時代，2021年出生人數比死亡人數減少29,912人，2022年差距達到68,244人，而2023全年出生人數僅13.5萬人，不僅連續八年創新低，「生死差距」也持續擴大至6.9萬人、創新高。

另就整體人口結構來看，少子化、高齡化現象仍嚴峻，截至今年1月底，全國幼年人口（0至14歲）占比僅11.91％；而15至64歲的工作年齡人口也不及七成，約1,631萬人、占69.66％；65歲以上老年人口數則持續增加至431萬人、逼近兩成。

其中，台北市「工作年齡人口」占比最低、且持續減少，15至64歲僅65.55％，而20至49歲的人口，也只有39.27％，是全台唯一在該年齡類別項目占比不及四成的城市。