《金融》安聯投信：美元月通膨數據高於預期 商品項目已呈現通縮

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【時報記者任珮云台北報導】美國聯準會公布元月通膨數據，表現高於預期。1月消費者物價指數(CPI)年增3.1%，漲幅低於去年12月的3.4%，但明顯高於經濟學家預期的2.9%。扣除能源和食品價格的核心CPI連續第二個月年增3.9%，也高於預期的3.7%，主要受到住房成本加速上漲推動整體通膨升溫。但安聯投信認為，進一步解析構成美通膨數據的商品、住房與非住房服務類的三大塊，卻看出呈現極大差異化；譬如扣掉住房部分，通膨接近聯準會2%目標；只看商品的通膨，實已轉為負值、呈現通縮；換言之，消費動能受壓抑明顯影響到非必須消費的表現。

美1月零售銷售成長不如預期，氣候因素導致工業生產黯淡美國1月零售銷售月增率由0.4%下修至-0.8%，低於預期的-0.2%，創2023/3月以來低，扣除汽車與汽油之後的銷售額月增由0.6%降至-0.5%，低於市場預期的0.2%，用來計算GDP的控制組月增率由0.8%降至-0.4%，低於預期的0.2%。

細項來看，13個類別中僅3個出現正成長，包括餐飲店(0.1%)、餐飲服務(0.7%)和家具家飾類(1.5%)，而建材類、雜貨類和電子電器類都呈現負成長。整體數據顯示美國1月消費出現降溫。