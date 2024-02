《金融股》基本面佳不敵外資連4賣 中信金周K收黑

【時報記者任珮云台北報導】中信金(2891)股價周K收黑,遭外資連4個交易日賣超。從基本面來看,中信金元月稅後盈餘為88.06億元,年增2.5倍,EPS為0.45元,子公司台灣人壽在匯兌利益、處分股債獲利兩大因素加持下,成功擺脫單月虧損陰霾,逆勢大賺41.67億元;中國信託銀行放款業務持續成長,財富管理動能強勁,單月稅後盈餘為39.73億元。

中信金推動ESG(Environmental, Social, Governance)發展,連續五年入選國際級永續評比機構標準普爾全球永續年鑑(S&P Global The Sustainability Yearbook),本屆更入選銀行業永續表現前5%,亦於本(2)月初公布、深受投資人重視的原碳揭露計畫(CDP)評選獲領導級(Leadership A-)肯定。

中信金在財務、供應商議合、自身營運碳排盤點減量以及氣候相關風險機會鑑別與管理面向表現優異,如長年投入氣候風險衡量及管理,攜手供應商及投融資對象共同減碳,舉辦供應商大會分享減碳方法並搭配綠色採購原則與永續管理機制,鼓勵供應商響應2050淨零排放、設定科學基礎減量目標(Science-based targets, SBT),健全綠色供應鏈生態。針對投融資對象,中信金控旗下中國信託商業銀行成立法人金融永續任務小組,舉辦「淨零永續關鍵行動論壇」吸引線上線下逾3000人參與,並提供永續健檢服務搭配ESG資金組合式貸款(ESG Portfolio Lending)、永續績效連結貸款與綠色貸款產品,協助客戶及供應鏈淨零轉型。

中信金控為亞洲最早導入碳核算金融聯盟(Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF)方法學的金融機構,完成法人授信、股債投資、商業不動產授信六大類投融資資產碳排盤點。2021年發布首本氣候風險評估報告書,去(2023年)年通過科學基礎減量目標倡議(Science Based Targets initiative, SBTi)目標審核。自身營運部分,中國信託金融園區採用冷卻樑板送風、儲冰系統及LED燈具,提升能源使用效率,去年7月開始綠電轉供,規劃2025年100%使用再生能源,且持續於各營運據點推動,以達成2035年SBT設定減降自身營運碳排63%目標。

除氣候風險管理,中信金控領先同業投入生物多樣性風險與機會管理,去年發布全臺首本依循「自然相關財務揭露」(Taskforce on Nature-related Financial Disclosures, TNFD)工作小組正式框架編撰而成的報告書,採用LEAP(Locate, Evaluate, Assess and Prepare)方法學評估法人授信案件、自身營運據點、供應商對自然的依賴與衝擊;認養「三重世貿公園」打造全臺首座城市蕨類生態公園,同時透過「Home Run Taiwan一日環境趣」不定期舉辦生態活動及講座,強化民眾保育自然與生物多樣性意識,2019年至今觸及逾200萬人次。