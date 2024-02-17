《國際金融》納瓦尼死於獄中 俄羅斯股匯齊挫

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯張朝欽綜合外電報導】俄羅斯聯邦監獄表示，被監禁的反對派政治人物納瓦尼(Alexei Navalny)已歿。同時之間，盧布在周五隨後走跌。此外俄羅斯央行在周五決定將關鍵利率維持在16%，也可能推動盧布走低。俄羅斯股市也收低。

俄羅斯Yamalo-Nenets自治區的聯邦監獄表示，納瓦尼在散步過後，他「感覺不舒服」，立刻就失去知覺。47歲納瓦尼死訊消息傳出後，盧布兌美元匯率隨後下滑到93盧布。

周五上午的同時，俄羅斯央行在連五次升息之後，宣布維持利率不變，讓盧布在稍早時已出現跌勢。

周五下午當地接近3點，盧布跌0.6%，來到92.81，而稍早時則觸及自1月4日以來的最低水準。

盧布兌歐元跌0.3%，來到99.64盧布。兌人民幣跌0.2%，為12.76盧布。

分析師多認為，央行這次的訊號是中性的。行長Elvira Nabiullina也表達相同看法，她說，央行也曾考慮升息，但目前達到利率不變的共識，而可能在2024年下半首次降息。

Sovcombank銀行首席分析師Mikhail Vasilyev說：「我們認為俄羅斯央行今天的決定，整體上符合市場預期，因此不會對盧布匯率產生重大影響」。

由於政府減少每日外匯的出售，盧布在本月已失去一些支撐；但隨著出口商將外匯收入換回本國貨幣，以便繳稅，盧布在本月稍晚應該會獲得支撐。

俄羅斯主要出口產品，布蘭特原油周五下跌1%，至每桶82.03美元。

俄羅斯股市周五也下跌。以美元計價的RTS指數跌0.8%，至1104.9點。以盧布計價的MOEX指數下滑0.3%。