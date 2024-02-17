房市遍地開花！「六都9區」爆大量　專家示警：小心淪為韭菜

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六都會區公布2024年1月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為24,999棟，創下22個月來新高！值得一提的是，與2023年1月相比，今年1月六都建物買賣移轉棟數暴增98.2％，將近一倍；六都均年增超過七成，其中，新北市年增122.7％最多，高雄市大增110.5％，台中市也有101.5％的增幅，3大都會區均較去年同期翻倍成長。

進一步觀察各行政區表現，新北市以淡水、板橋、新莊交易量最多，3區皆呈現翻倍趨勢，高雄部分，以楠梓區增加最多為333棟，鼓山則有321棟、苓雅316棟的不錯成績；至於台中以北屯增加640棟最多，其次為西屯333棟、南區270棟。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，2023年1月在全球經濟復甦力道趨緩以及去年連續升息的狀況下，民眾翻轉對房市後市的預期，購屋態度轉趨保守，加上史上最長的農曆春節10天連假均落在1月，年前採買年貨、大掃除等活動均讓購屋行程暫緩，待年後再進行購屋計畫，而交易天數減少也的確影響到房市交易表現，反觀今年1月是完整的月份，即使農曆新年即將到來，也沒有放緩民眾購屋腳步，延續去年12月的買氣，讓2024年1月六都交易量較2023年同期幾乎翻倍成長，也顯示今年的房市熱絡程度的確明顯優於去年。

新北、高雄、台中2024年1月買賣移轉棟數與去年同期相比，年增排行。住展雜誌發言人陳炳辰表示，去年農曆年節來得早，在年度比較上勢必會有所影響，且去年一月還有平均地權條例拍板年中七月上路的大利空，同步影響市場信心，又今年建商將在年後開始大舉推案，可能也有交屋充實現金流，在近幾個月見交屋潮推動數據成長，當然新青安的持續加持也是拉抬力道。

至於各直轄市與其行政區表現方面，陳炳辰分析，增幅主因不脫交屋潮的量體，不過也可見強者恆強態勢，新北市一直是六都移轉量體之首，宜居地段多，地方建設強，台中市、高雄市亦具備同樣的區域利多，且還有中科、台積電等產業話題，加上新北市有與台北市鄰近的外溢買盤，台中市則本身就為中台灣一哥，高雄市建設也比台南市為強，先前房市熱潮時創造大量的買氣，時屆交屋或也就有可觀的量體，熱門行政區增幅大都不意外，甚至新北市的板橋區、淡水區，與台中市的西屯區、北屯區，和高雄市的鼓山區、楠梓區，各屬當地高價與相對親民價的買盤市場，同步走強儼然可見房市熱況遍地開花徵兆。

展望今年房市，陳炳辰認為，若無特殊政經意外，在新青安、低首付，以及供給量大選擇性多的帶動，移轉棟數量能有機會優於2023年，不過要是房價偏高，或高總價產品，還是難以樂觀，畢竟資金的匯聚仍顯弱，房價所得比也難改善，政府調控持續，房市走勢穩中帶險，即便為穩定的熱門房市區，民眾購置上也以區域行情為依歸，勿被激情沖昏頭貿然高價出手，免淪韭菜風險。