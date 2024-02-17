陸經濟持續出現困難 勞工抗議活動頻率升溫

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根據位於紐約的國際人權組織自由之家（Freedom House）的異言網（China Dissent Monitor）收集的數據，與2022年同期相比，大陸在2023年第4季的勞工抗議活動增加了2倍多。分析專家指出，這種動盪與惡劣的工作條件和中國持續的經濟困難有關。

從具體數據來看，2023年9月至12月期間，異言網監測記錄了777宗勞工抗議活動，而2022年同期為245起。

而設在香港的中國勞工通訊（China Labour Bulletin）的獨立數據也顯示，從今年1月1日至2月3日期間，大陸又發生了183起抗議活動，其中僅廣東省就發生了40起。

設在紐約的中國勞工觀察（China Labor Watch）創始人兼執行董事李強說，其中以建築工人特別有可能舉行抗議，特別考慮到中國房地產行業面臨的主要困難，其中一個顯著例子就是恆大集團（Evergrande Group）的破產，「中國經濟相對放緩，特別是房地產行業持續危機及其對建築工人的影響，正在導致勞工異議的激增」。

來自四川的劉軍在新疆從事建築工作，他說已經將近兩個月沒有領薪水了。同樣在新疆工作的河北省建築工人馬慧說，她的老闆去年3個月沒有給工人發薪水，工地老闆只管飯不出錢，每天麵條、鹽和生抽醬油拌著吃，老闆也不借錢，連衛生紙、牙膏等基本生活物資都沒錢買。

根據VOA美國之音引述異言網負責人史凱文（Kevin Slaten）表示，工人抗議活動通常與工資糾紛和職業安全有關，「這些爭端在中國的長期問題是勞工保護執法不力，以及缺乏獨立有效的工會」他更透露，異言網分析的大多數抗議活動規模都很小，一半的參與者不到10人，40％的抗議者則在10至99人之間。

李強更指出，除房地產之外，製造訂單的減少讓許多公司面臨財務挑戰，向下衝擊到工人的收入發放。