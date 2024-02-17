《國際經濟》聯準會下一步？美前財長看到恐怖訊息 吐出驚人預測

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）表示，最新數據顯見通膨壓力仍然持續存在，這意味著聯準會下一步的政策舉措可能是升息，而非降息。

桑默斯在接受彭博電視台訪問時表示，下一步行動很有可能是調升利率，而非調降，這個機率可能是15%。聯準會對利率動向必須非常謹慎。

桑默斯表示，過度解讀一個月的數字總會出錯，尤其是在一月，因為這時候很難估算季節性因素，但「我們必須體認到微小轉變的可能性」。

本周發布的1月消費者物價指數（CPI）和生產者價格指數（PPI）都高於預期，促使投資人縮減對聯準會可能在未來幾個月降息的押注。

哈佛大學教授桑默斯表示，這些數據無疑對通膨將降至2%的假設提出質疑。至於聯準會何時才可能降息，他認為就目前來看，5月的可能性不大。

桑默斯表示，經濟學家普遍預期住房成本將成為整體物價指標重要的通膨回落因素，但這尚未實現。撇除租屋市場不說，自住房屋成本並未顯出通膨放緩的情況，且可能到2024年底都持續承受價格壓力。這並不是唯一令人不安的跡象，另一個關鍵問題是核心服務價格，即排除食品與能源項目，也排除薪資上漲而推升的住房成本，「看起來1月的超級核心價格確實相當炸裂」。