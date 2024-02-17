《金融》陳（沖）：從一杯咖啡看公平待客 依法執行應該就夠了

【時報記者任珮云台北報導】前行政院長現任新世代金融基金會董事長陳（沖），農曆新春後的第一篇專文以「一杯咖啡看公平待客」為題，討論不歧視與公平待遇的一體兩面，以及公平待客將道德提升至法律義務的問題。專文如下：

甜甜圈基本上是美國文化一部分，近來因一訴訟案件，開始注意到有關的新聞。在美國，知名的甜甜圈品牌頗多，為避免廣告嫌疑，權以D牌稱之。如逛D牌公司網站，可以發現許多其引以為自豪的數字，例如每秒賣出60杯咖啡，換言之，每年就二十億杯；(奇怪，不是賣甜甜圈的?)沒錯，該公司主張甜甜圈搭配咖啡!何況公司在西班牙的據點，就以咖啡為名。另一個有趣的數字，也與咖啡有關，在網站上公司號稱有兩萬五千種點選咖啡的方式(there are 25,000 ways to order coffee)，姑不論咖啡品種，添加各種口味諸如焦糖、椰子、香草、杏仁、藍莓等，是有許多選擇，相信也沒人認真算過。而本文開始所提訴訟，就因25,000種點選方式而起。

本年初，美國加州有律師提出消費者團體訴訟，提告人因患乳糖不耐症，要求將咖啡中的牛奶去乳糖或更換為植物奶，D公司回應須加付0.5-2.15美元，不想引爆歧視爭議。美國自1990年起原即有身心障礙者法( Americans with Disabilities Act)，即有名的ADA法，原意係為保護身心障礙者在就業上免受歧視，其後因「障礙Disabilities」解釋範圍擴大，爭議糾紛也就不斷增加。這次官司號召約五十人，賠償金額高達五百萬美元，固然就一般人而言，一杯原加牛奶的咖啡，如改用黃豆、燕麥、椰子或杏仁奶等，需多付牌告所示0.5-2.15元不等的金額，無非是反映成本而有不同的售價，沒啥歧視問題。但因消費者自稱係屬ADA法下病症的患者，不應因疾病而有不同的給付，主張受到歧視，目前類似案件已有多起，正由不同法院審理中。

ADA立法原意，在使民眾不因疾病或身心障礙，在就業、就學、居住方面，遭受歧視或不公正待遇，如果沒有扭曲立法原意，只因規避食物中的敏感原(或口味偏好)，調整咖啡配方，視不同配方而有差別定價，談歧視似乎言重。不過原告律師主張，D公司僅於告示中周知，如對特定原料過敏，須告知服務人員，而就補救方式，則將imposing a surcharge。但ADA法律要求在協助身心障礙者去除問題時，不得有nondiscriminatory treatment，也不應要求附加費用，因此D公司已構成歧視，應負賠償責任。該案各執一詞，孰是孰非，Let’s wait and see。

如果D牌甜甜圈案件發生在台灣，因台灣也有類似的「身心障礙權益保障法」，該法第五條也涉及消化、新陳代謝方面的功能障礙，卻無關教育、就業的處遇，是否屬立法意旨所關切?是否造成交易次序紊亂?人際關係互信的解體?其實這也牽涉國人對不歧視與公平對待的解釋。

表面上，不歧視與公平待遇是一體的兩面，也涉及將道德提升至法律義務，類似問題，2015年金管會為保障金融消費者權益，避免2008金融海嘯重演，引行政程序法第165條為法據，訂定公平待客原則，用意良善，但各界對公平待客各有銓釋。其實在早期，金融機構就將客戶基於風險、信用予以分類分級管理，純屬風險管理，無關歧視，KYC風行後，這種分類又更細緻。前述金管會的指導原則，八成內容「金融消費者保護法」已有含括，其餘條文也早散見於各金融法規，基本上只能算是彙總整理。唯二有關公平或歧視的規定，應是提及財務弱勢或高齡客戶的宣示性條文，而行政程序法第165條早已言明只是行政指導，所以公平待客規定，應該只是金管會努力保護消費者的象徵，希望不會衍生類ADA的後遺症。

甜甜圈咖啡依不同添加食材而有差別訂價，其他行業公平待客，其實依法執行應該就夠了!公司治理不也要求對全體股東要Equal Treatment?