「議長阿伯」帶頭搖元宵 小朋友呼好好玩

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民眾過完農曆新年，即將迎接「元宵節」，清水生活美學協會17日上午舉行應景「親子搖元宵」活動，協會理事長、台中市議長張清照，與郷親同樂，和70多組親子組一起「搖元宵」，大家看議長示範「搖元宵」是「滾出來」的，大呼好好玩，也揭開湯圓用搓的不同製法。

熟練地將紅豆餡料包進糯米粉，再以篩子搖製，過程不斷要重複沾水、再搖晃，總共10次，搖出1顆顆又圓又胖的元宵，清水生活美學協會理事長張清照表示，DIY製作元宵他很有經驗，主辦元宵DIY活動逾10年，參加活動的小朋友邊鼓掌邊說，「議長阿伯好厲害！」。

小朋友很興奮地動手做，學「議長阿伯」有模有樣「搖元宵」，先讓內餡沾水，並置於有乾糯米粉的竹篩上，以逆時鐘或順時針的方向滾動數次，爸爸媽媽則在一旁幫忙，現場民眾也想體驗，大家覺得「搖元宵」邊搖邊運動，好健康。

張清照指出，現代人忙碌常忘記傳統文化習俗，包括春節貼春聯、元宵節要賞燈或吃元宵、端午節得包粽子等等，下一代甚至不知道傳統習俗由來，藉由舉行民俗活動邀親子參與，不但育教於樂，也傳承傳統文化與習俗。

清水生活美學協會舉行應景「親子搖元宵」活動，場面盛大，藉由製作元宵過程，讓孩子們了解元宵節吃元宵的由來與作法，不少親子報名參加，家長表示，親身體驗比起從課本學習認識元宵節由來更加深印象；有民眾說，自己搖的元宵一定特別好吃。

清水生活美學協會指出，以往多數務農，過完農曆春節，正月十五日之後又要開始忙碌，大家非常重視被稱為「小過年」的元宵節，全家人在這一天一起吃元宵慶祝，象徵著家庭團圓、美滿幸福。