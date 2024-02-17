《通網股》中磊揮軍MWC 董座領軍秀3大主軸

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【時報記者王逸芯台北報導】中磊(5388)宣佈，將參與2月26日至29日於西班牙巴塞隆納舉行之2024 MWC(Mobile World Congress)世界行動通訊大會，將由董事長王煒親自領軍，發表包括5G、雲端智能分析平台、數位城市服務三大主軸解決方案。

王煒表示，中磊長期致力於電信寬頻核心技術研發，掌握市場需求，本次將於MWC 2024展出5G、雲端智能分析平台、數位城市服務三大主軸解決方案，提供高附加價值產品及多元應用，期許成為電信營運商最佳技術夥伴，共創產業新價值。

中磊表示，5G技術高速傳輸、低延遲、大量連網裝置連接等通訊特性，將改變產業的營運管理模式。中磊將展出完整之5G解決方案，包括全系列mmWave毫米波、Sub-6GHz小型基地台以及5G FWA CPE(固定無線接入客戶終端設備)，可優化5G訊號覆蓋，擴增資料傳輸容量，滿足都會地區之高密度網路流量需求。電信營運商可透過多元化網路服務，擴大頻譜使用效益，增進營運商機。此外，中磊將同步展出全套企業專網解決方案，打造快速、安全、高效的連結效能。

中磊本次MWC亦將動態展示雲端智能分析平台，協助營運商即時掌握用戶終端設備之部署狀況、網路效能、智慧警示等，以減少客訴及降低維運成本。中磊也將同步展示數位城市服務解決方案，提供整合物聯網和5G/WiFi覆蓋的城市級監控服務，有效提升城市維安和智慧城市之效能。