前往主要內容
工商時報LOGO

嘉義市250萬元獎勵青年創業 3月底前符合條件皆可申請

  • 中時即時 廖素慧
嘉義市長黃敏惠透過政策計畫，支持青年在嘉創業。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）
嘉義市長黃敏惠透過政策計畫，支持青年在嘉創業。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

嘉義市支持青年創業，連續3年辦「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」，累積200多件申請案，成功輔導33組優秀創業團隊，今年補助計畫自即日起至3月31日前受理申請，將提供總補助經費250萬元，年滿18歲至45歲青年都可報名。

嘉義市政府建設處指出，今年「嘉義市青年創業獎勵補助計畫」徵件至3月31日止，設籍嘉義市、年滿18至45歲都有資格報名參加，除了獎勵金外，還有一系列輔導課程、交流活動及業師輔導活動，為青年創業助攻，相關訊息可查詢嘉義市政府建設處官方網站。

市長黃敏惠表示，青年是帶動城市發展的重要引擎，嘉義市青年創業獎勵補助計畫讓更多青年勇敢「在嘉創業」，3年來成功輔導出許多優秀創業團隊，每位創業者的精采故事，都是嘉義市豐沛的創業能量。

例如「新華美西裝社」導入老屋體驗、故事與飲食；初創期獲得德國紅點設計獎與IF設計獎「白水設計」，讓美學溝通與交流持續在城市各個角落發生；熱門打卡下午茶店「起風」，推廣嘉義茶葉飲品，且因應疫情而積極轉型線上及伴手禮銷售；「百年嘉義針車行」第5代接班，店面改造帶出嶄新的商業模式。

黃敏惠還說，市府在議會的支持之下，每年編列經費，結合各界資源，為青年創業者打造一個平台，邀集業師為創業團隊評估風險、提出建議，幫助青年返嘉創業圓夢，歡迎有意創業或目前在創業路上的青年一起參與計畫。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 月月配高息ETF新兵3月殺到 00939、00940前10大成分股比一比

  2. 漲也買、跌也買 法人續抱技嘉、台燿等14檔

  3. 美AI第一妖股1晚跌掉20％ 麗臺、華泰等16檔美超微概念股全揭露

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。