《基金》連台積電也長抱 最活絡金融債ETF是「它」

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【時報記者任珮云台北報導】台積電(2330)2023年度前三季合併財務報表顯示，其所持有的公司債中，前10大標的皆為金融債；也因此，「金融債」近期成為ETF榜上的熱搜關鍵字。

根據1月美銀經理人調查顯示，經理人預期未來一年短年期債券收益率趨於下降比率，由前期的87%攀高至91%，該比率創下2001年以來新高，看好未來債市表現相當明確，同時各債券類別收益率仍皆高於近5年平均值，顯示債券收益率依舊具備吸引力。

目前債券價格處相對低檔，在台股掛牌的金融債ETF有國泰10Y+金融債ETF(00933B)，中信優先金融債(00773B)，群益投資級金融債(00724B)、凱基金融債20+(00778B)、國泰A級金融債(00780B)、富邦金融投等債(00785B)、元大10年IG銀行債(00786B)、復華次順位金融債(00790B)、第一金金融債10+(00834B)、新光15年IG金融債(00844B)等。

上述台股掛牌的金融債ETF，以00933B的交易最為活絡。國泰10Y+金融債ETF基金經理人鍾郁婕指出，00933B追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」，指數持有成分債發行機構皆為全球重要金融巨頭，打包一籃子金融債，發債機構包括美國銀行、摩根史丹利、高盛、摩根大通、富國銀行、花旗、三井住友銀行、三菱日聯、巴克萊銀行和匯豐等，且皆為台積電財報中主要持債的發行公司，顯示專業法人亦看好國際金融領導品牌發債的可靠性和低風險，值得長期持有，且00933B持有基金的投資範圍遍及全球，國家分布包含美國、英國、日本、瑞士等，囊括眾多優質金融企業，降低單一國家風險。