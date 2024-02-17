開工紅包丟臉 宅配通工會五點訴求要求改革

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宅配通（2642）企業工會昨（16）日深夜發出聲明指出，開工紅包只有50元，而且是50元的全家禮券，這種羞辱性的紅包，不如不要發，連經理都說「丟臉死了」，高層完全不重視基層的感受，呼籲宅配通基層站出來，公司要改革！

工會提出五點訴求，包括加碼年終與紅包、取消延長收件的公告、應給付員工積欠的加班費、進行改革與改善薪資待遇與勞動環境職安環境、週日還給員工家庭休假日，善待員工，員工會對顧客提供好服務。

接下來，工會請所有台灣宅配通的基層，不論司機、專員、內勤，在誠實表示意見，包括若後續工會有相關抗議活動，例如記者會、遊行，若公司歷經多時仍毫無改善，願意採取更進一步的爭議行為，例如罷工，願意排假出席員工聲援的意願，工會視情況將安排後續的行動。

工會表示，在四大宅配物流公司中，台灣宅配通的年終最少，相較之下不及同業5分之一，宅配通年終獎金只發20.5天，且用底薪來算，讓過年期間在外奔波送貨的基層司機只拿到平均10,000元的年終獎金。基層員工與主管幕僚年終比例失衡，年終分配方式不公；過年無法團圓的司機，年終獎金拿來包紅包可能都不夠用，請問董事長知道員工犧牲家庭時光、盡忠職守趕在農曆年前把貨送完的辛苦嗎？

工會感慨，如此少的年終獎金、羞辱性的紅包，讓士氣低迷，在缺人的情形下，也讓公司營運雪上加霜，今天甚至公告要延長假日的收件時間，直接增加基層在假日的勞動強度，在公司的政策下，因此要加班的司機，也無法如願地獲得更多加班費，因為公司就是要我們送更多的貨，卻不願意付出更多的成本。

最後工會呼籲，基層站出來表達心聲，也希望公司改革，善待員工，員工會對顧客提供好服務。