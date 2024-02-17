《國際社會》吸引年輕人從軍 日自衛隊想出這招

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】日本防衛省宣布，預訂從今年4月起，也就是2024財年一開始，自衛隊剛入伍的新兵都可以留更長的頭髮，希望有更多日本青年加入部隊。軍事專家表示，在廣招兵力下，以後就算有刺青的日本民眾應也可進自衛隊。

日本高階官員表示，目前要求在新兵訓練中心的新兵，男生只能理不用梳理的平頭（buzz cut），女生也必須得剪成短頭髮。不過，再過1個多月就會完全改變，不管男女的自衛隊員，都可以留比現行規定還要長的頭髮。

據悉，除非是自願，否則男兵日後不管是後面、兩側，甚至前面的頭髮都可以留長。女兵也不再是清湯掛麵的髮型，只要不影響到鋼盔或帽子的穿戴就可，還有著正式軍服時頭髮需要盤起來，不可以不綁就直接披放在肩膀上。

元月時，防衛省負責擴充兵源的徵兵小組，想到可以使用取消髮禁的方式來招募更多新血。早在去年7月時，此小組成員就已呼籲，軍方可改變或取消不合時宜的服裝儀容嚴規。

日本防衛大臣木原稔（Minoru Kihara）在元月18日曾表示，日本正面臨嚴重的勞動力短缺問題，不管是哪一種行業，也不管是公家單位還是民間企業，全部都陷入一片人才搶奪戰之中。

嚴格講起來，日本沒有軍隊只有能防禦國土的自衛隊。目前，所採行的是志願兵役制度，不論是陸上、海上或是航空的兵種，一旦從軍就要至少服役2到3年不等。

軍事專家指出，因地緣政治因素，日本要面對快速茁壯的中國大陸解放軍，還有朝鮮頻繁的導彈試射威脅。若自衛隊能在不花更多錢，以及不動用其它社會資源下找到年輕人願意當兵，上述也不失為一個聰明的好方法。