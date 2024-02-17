台北燈節今晚將點燈！周邊交通管制一次看

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2024臺北燈節「龍躍光城」17日晚間將於主舞台正式點燈，除了主燈外亦有許多的燈組展示、展演活動及街頭藝人表演，希望全國民眾都能齊聚臺北西區，享受元宵闔家團圓氛圍。依往年經驗，賞燈人潮以18-21時為高峰，正值下班尖峰時段，活動周邊道路之交通車流量大較易壅塞，且周邊停車場常有滿場情形，交通局特別呼籲民眾搭乘大眾運輸前往賞燈。

燈區道路管制部分，因應主舞台點燈儀式，今日12時起至16時，成都路東往西外側車道（中華路一段至成都路27巷）及漢中街（峨眉街至成都路）封閉；16時起至18日0時止，成都路（中華路一段至西寧南路）、漢中街（峨眉街至內江街）、成都路27巷及峨眉街6巷封閉。

北門廣場燈區部分，17日至3月3日每週五、六、日 17：00~22：00，中華路一段1號至延平南路1號（北門前）封閉；中山堂周邊行人徒步區管制，則是17日至3月3日每週五、六、日17：00~22：00，秀山街（中華路一段至延平南路）北側車道供行人通行，酉陽街及延平南路（中華路一段至武昌街一段）封閉。

YouBike管制部分，中華峨眉街口2日至3月3日全天停用；捷運西門站(3號出口)、中華路一段21巷口、中華漢口街口2日至3月3日16：00~22：00停用；捷運西門站(2號、5號出口)則是17日至3月3日16：00~22：00停用。

交通局強調，民眾欲前往參與燈節活動，搭至捷運西門站任一出口皆可抵達西門展區；「北門站」（松山新店線），1號及2號出口出站即可抵達「北門展區」。展區中華路周邊公車路線多、班次密集，搭乘捷運、公車最省時，請民眾不要開車來，以免因周邊道路塞車或花時間找停車位，而影響賞燈興緻。