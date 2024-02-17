《半導體》光罩1月營收雙升登同期高 今年營運拚逐季揚

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【時報記者林資傑台北報導】台灣光罩(2338)受惠客戶需求回升，2024年1月自結合併營收6.86億元，月增6.33％、年增達46.24％，登近4月高、改寫同期新高。展望後市，在成熟光罩因應客戶需求擴產、高階光罩貢獻提升下，集團看好可望帶動2024年營收及獲利表現逐季成長。

台灣光罩受客戶年末拉貨趨緩影響，2023年第四季合併營收18.81億元，雖季減3.76％、年減4.54％，仍創同期次高、歷史第五高，符合公司預期。全年合併營收71.99億元、年減6.99％，仍創歷史次高。隨著客戶需求復甦，2024年1月營收表現連3月回升。

台灣光罩表示，目前成熟製程光罩產能持續吃緊，近期已透過設備升級擴產，藉此提升交期服務，以滿足客戶需求。而應用在12吋製程的高階光罩，近期客戶進案量開始逐步上升。預期在高階光罩比重提升下，將帶動台灣光罩營收與獲利表現逐季成長。

台灣光罩總經理陳立惇先前法說時表示，由於產業景氣修正已位處U型低谷非常久，預期第二、三季市況應會恢復較理想狀態。台灣光罩順應趨勢與客戶進行相關計畫布局，包括12吋55奈米以上光罩已投產、40奈米光罩正在驗證中。

陳立惇指出，SEMI預估去年全球半導體產業營收衰退10.9％、其中光罩營收衰退3％，但今年可望分別反彈16.8％及4％，主要受惠智慧手機及PC恢復成長。台灣光罩受惠高單價光罩產能開出，出貨量及平均售價同步看升，配合子公司營運好轉，對今年展望樂觀。