竹縣中小學校長會議 楊文科：新學期拚質量並重、多元學習

開學日新竹縣舉辦中小學校長會議，共有140名校長及候用校長參加，教育局在會議中說明未來教育工作重點及發展，包括在高中規畫藍圖4方案基礎新增自強國中改制完全中學、2縣立高中增特色實驗班等。 縣長楊文科感謝校長們過去一年的辛勞與努力。新學期開始，校園內的防疫與清潔不容輕忽，縣府第2學期工作重點是協助校長在新的學期繼續帶領學校邁向精進，有效發揮領導能力與發展策略，帶領學校團隊做對的事、把事做好，也期待校長們能營造教學專業以及充分信任、彼此尊重的校園氛圍、保障學生學習品質。

為因應新竹縣科技產業持續發展，預期遷入人口將持續增加，相對應產生的就學人口需求，必須持續努力、超前部署，掌握各項軟硬體建設辦理期程，達到竹縣教育理念質量並重的目標，為竹縣所有的高中生帶來更多元的學習機會。 在高中規畫藍圖在4項方案基礎上（與國立陽明交通大學合作設置縣立實驗高中，縣立六家高中及湖口高中擴校增班，文興國中改制為文興高中），增加第5個方案「縣立自強國中改制為完全中學」，落實教育資源區域平衡，兩所縣立高中，自114學年度起成立特色實驗班。 教育局楊郡慈局長表示，教育部5日正式函頒修正「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」、「校園安全檢查操作手冊」，請校長協助教師以符合教育目的之方式教育及輔導學生，防治校園霸凌事件及持續落實性平意識的提升，營造友善校園環境，讓學生能在一個健康與安全的環境中學習成長。 教育局將持續推動課程領導與教學創新、雙語國際、數位科技學習、深耕閱讀、學生學力提升、友善校園、公立幼兒園延長照顧服務等，以學生為主體，提供豐富優質的學習環境。