高市府公布驚喜彩蛋！ 「小萌龍呆腦獸」小提燈提早發放

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2024高雄燈會小提燈「小萌龍呆腦獸（Dinosaur）」1月底亮相後，詢問度破表，高市府17日公布驚喜彩蛋，小提燈除了原本規畫於2月20日發放給高雄市國小以下學童，並於元宵節2月24、25日在高雄港18號碼頭開放民眾現場領取外，高雄市長陳其邁加碼提早發放，於2月18日上午11時在相同地點限量發放，每人限領2盞，發完為止。

高市府日前宣布全市公私立國小、幼兒園及特殊學校學童統一於2月20日發放小提燈，小朋友不用排隊每人都有1盞小提燈，為了回應民眾熱情敲碗，陳其邁17日宣布，加碼於2月18日上午11時於18號碼頭（高雄旅運中心旁）限量發放小提燈。

陳其邁表示，黃色小鴨魅力席捲全台，超過600萬遊客造訪「2024 Kaohsiung Wonderland冬日遊樂園」高雄燈會，除了超萌小鴨和碼頭樂園免費玩，民眾最期待的就是今年可以變臉的創意小提燈「小萌龍呆腦獸（Dinosaur）」。尤其今年的小提燈有呼應龍年的超萌恐龍造型，還可以變換4種臉孔，深受大家歡迎。

觀光局提醒，全市公私立國小、幼兒園及特殊學校學童，將於2月20日統一發放，小朋友不需要到現場排隊，每人都有1盞；而喜愛「小萌龍呆腦獸（Dinosaur）」的民眾請把握機會，不只前來看小鴨、玩樂園，還能將可愛的小提燈帶回家，數量有限，發完為止。