24年來國內首見營建股成功IPO案 安倉將在2月21日辦理上櫃前業績發表會

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在前瞻計劃預算持續增加下，主要以公共工程承攬為主的安倉營造(5548)指出，目前在手工程合約超過120億，工程餘量尚有近60億，同時2024年將再取得新標案，挹注在手合約餘額維持高檔，預期未來三年營收獲利可望延續成長格局。

實收資本額3.6億元的安倉營造，為24年來國內首見營建股成功IPO案例，將在2月21日辦理上櫃前業績發表會。

安倉過去承攬多項交通部、台電及六都直轄市之建築工程、水利工程、軌道工程、區段徵收土地重劃工程等多面向工程種類，涵蓋道路橋梁、建築、展館、隧道、港灣、車站、園區開發、電廠及抽水站等各項公共工程之建造。主要業績包括大潭電廠、北藝中心等。

安倉表示，由於近年來國內公共建設力道逐步提升，不但相關編列預算屢創新高，政府針對業者工料成本上揚亦給予諸多協助，如工程合約增加物價調整機制、盡量滿足合理預算追加要求，以及放寬國外移工申請等，除了有助於提升廠商承攬公共工程之意願外，也能使施工進程更加順遂，基礎設施、重大建設等需求大增下，使得營建業景氣榮景再現。

2023年前三季安倉營業收入13.28億元，毛利率近11％，每股盈餘1.78元。

展望未來，安倉指出，政府規劃前瞻計畫後續四年(110年9月-114年8月)之經費，業經立法院同意辦理預算籌編，故政府預計將再投入高達5,100億元持續推動前瞻計畫2.0第二期計畫，主要建設推動方向包括全國鐵路及捷運網升級等軌道建設、汙水排水等水環境建設、因應綠色能源之變電所及智慧電網基礎建設等，而安倉除已進行中之工程外，將積極投標軌道建設、水利設施及能源轉型之電網與電廠工程等，預期未來將會有更強力的成長表現。