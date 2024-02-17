新北輔導中年失業轉型 職訓結業找到穩定工作獎1萬

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新北市推動「職前訓練穩定就業獎勵金計畫」，失業民眾只要到職業訓練中心上課後穩定投入職場3個月，就發放1萬元獎勵金。勞工局長陳瑞嘉指出，此項計畫主要是為了協助中壯年失業勞工提升職業技能，並鼓勵他們重返職場，試辦一年後成效卓越，會繼續推動。

勞工局指出，新北目前有7萬餘失業人口，新北為推動主要負擔家計的中壯年失業勞工提升職業技能，鼓勵他們重返職場，勞工局推行「職前訓練穩定就業獎勵金計畫」。

參與計畫的吳淑錦就分享，她因原本就業的公司不使用正規會計系統，對於從事的會計事務一知半解，失業後她原本猶豫轉行，直到參加新北職訓中心開設標榜「從零開始教的」的會計事務人員班、順利考取會計丙級技術士證照，她在結訓後順利找到會計助理工作，讓她非常感激。

陳瑞嘉指出，此計畫只要設籍新北市1年以上、年滿30歲並參加新北勞工局辦理的職前訓練課程，在結訓後90日內加入勞工保險或就業保險，投保薪資等級達第4級(30,300元)以上，並受同一投保單位連續僱用從事與參訓職類相關聯的工作滿3個月，即可申請「穩定就業獎勵金」1萬元。

陳瑞嘉說，職訓中心今年已開設商業、餐飲、工業、資訊、美容、照護等多元職類課程，歡迎有訓練需求的勞工踴躍報名，相關課程資訊可電洽(02)89692150，或上新北勞動雲-職訓補給站 (https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/VocTraining)查詢。