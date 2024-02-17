富強鑫集團執行長王俊賢17日接薪傳會會長

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富強鑫集團執行長王俊賢17日正式接任薪傳會第十屆會長。王俊賢表示，他已經與團隊規劃好一整年的活動計畫，包含多場專題演講及企業參訪，期待透過各項異業交流活動，與傑出經營者們激盪分享更多營運心得。

據指出，薪傳會創辦於民國103年，由張清泉先生發起，當時他感受到上市櫃公司經營者形成世代交替、薪火相傳的趨勢，這群新一代的經營者有經驗交流、人脈

擴展的需要，故邀約20位優秀成員，歷經六個月籌辦，成立「薪傳會」，會員推舉張清泉先生為創辦人，並邀請巨大機械執行長劉湧昌擔任首屆會長。歷經十年的發展，如今包括富強鑫集團王俊賢執行長在內，總計55位

會員的社團組織。

薪傳會由臺灣上市櫃公司二代經營者所組成，成員來自各個領域，涵蓋自行車、光電、食品包裝、金屬加工、精密機械、汽車零組件，及觀光餐旅等，凝聚經營者活力創新、務實穩健的領導精神，成為臺灣企業二代的代表性社團。歷任會長包括桂盟國際吳盈進董事長、宏全國際戴宏全董事長、廣隆光電李瑞勳董事長、橋椿金屬楊慶祺董事長、先進光電高維亞董事長、六暉控股許廉凱董事長，及朝陽科技大學楊文廣副校長等人，歷任會長均熱心辦理會務，促進會員企業間交流相長，並創造蓬勃商機無數。

薪傳會17日舉行第十屆會長交接典禮，順德工業總經理陳維德正式將會長一職交接給富強鑫集團執行長王俊

賢，台中市長盧秀燕還親自到場祝賀。外界認為，盧秀燕的出席，彰顯薪傳會在地方上的指標意義。隨著每一世代的更迭與傳承，期待薪傳會將持續為臺灣企業搭建合作平台，推動產業發展，攜手共創更加繁榮的未來。

薪傳會創辦人張清泉表示，薪傳會的會員致力於產業觀摩、交流、聯誼，促進成員公司、個人及家庭的樂活聯誼，同時達到學習成長及企業永續經營的目標，實踐『薪火相傳』的核心理念。

王俊賢表示，他已經與團隊規劃好一整年的活動計畫，包含多場專題演講、企業參訪，期待透過各項異業交流活動，與傑出的經營者們激盪分享更多營運心得。薪傳會的每一位成員，將在這個充滿活力的團體中攜手前行，繼續促進臺灣企業的發展，寫下更多成長故事。