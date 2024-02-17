陳彥伯、鍾東錦領騎單車 暢遊體驗苗栗綠光海風自行車道

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交通部近年致力打造台灣成為自行車騎乘聖地，春節連假後開始實際體驗各條路線服務，16日下午交通部次長陳彥伯由苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明陪同，體驗苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港「綠光海風」自行車道，鍾東錦強調苗栗擁有「綠光海風」自行車道、眾多知名登山步道，縣府將積極向中央爭取建設經費，提供優質的休閒、運動環境，更能刺激觀光產業發展。

陳彥伯指出，這次全台騎乘體驗為未來全面提升自行車道環境安全為推動目標，全面體檢自行車道建設及探訪地方觀光產業發展，藉由親身體驗自行車騎乘的道路環境，對於日後在軟硬體的建設都將更有感，相信一定能為台灣帶來更友善的騎乘環境。

16日下午，苗栗縣長鍾東錦、立委陳超明、竹南鎮長方進興、鎮民代表會主席何秀綿、文化觀光局長林彥甫等人，陪同陳彥伯由竹南鎮龍鳳漁港騎往竹南火車站。

交通部表示，近年致力打造台灣成為自行車騎乘聖地，2015年至2020年台灣完成自行車環島1號線及25條環支線，2020年至2023年推動「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」，提升自行車環島路線的安全及友善性，已陸續完成16條親子共遊型的多元路線，並持續強化自行車路網斷鏈縫合。

交通部說，2024年「環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫」第2期展開後，以自行車環島路線、多元路線、串聯路線、水圳綠道及各區競爭型補助案件等自行車道為基礎，盤點自行車路網及檢視優化成效，為低碳旅遊開創觀光資源與商機。

鍾東錦表示，海線4鄉鎮地勢平坦，適合發展近年很夯的自行車運動，加上其他露營區、登山步道備受國人肯定，近來發現越來越多遊客蒞苗體驗，縣府將向交通部爭取步道等改善工程經費，滿足各界需求。另外，苗栗縣是全國唯一獲得國際雙慢城認證的縣市，為延續「慢」的精神，推動海岸線旅遊，打造苗栗慢魚海岸計畫，邀請全國遊客一起前來苗栗自行車旅遊，感受海風的輕拂，聞著大海味道，以慢慢行、好好尞的心情，親臨苗栗體驗慢遊、慢食及慢活的魅力。