下周重磅來襲 2件大事全球都在看

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【時報資訊 沈培華】下周美股持續聚焦企業財報，尤其AI霸主輝達Nvidia將公布財報及展望最受市場關注。另外，台股最大權值股台積電(2330)將於2月24日舉行日本熊本廠(JASM)開幕典禮，將是一場受到全球矚目的半導體盛會。

美企陸續公布上季及本季展望，下周將有包括消費相關的Home depot、Walmart，以及科技相關的Nvidia、Garmin相繼登場，輝達Nvidia預計將於21日公布去年第四季財報和今年第一季財測，目前預估都是樂觀向上，有機會再次帶動台系AI相關族群表現。

晶圓代工龍頭台積電將於2月24日舉行日本熊本廠(JASM)開幕。據了解，日本首相岸田文雄，將與台積電創辦人張忠謀同台剪綵，台積電董事長劉德音、總裁魏哲家也將參與，以及台灣駐日代表謝長廷、國發會主委龔明鑫等人將會出席。

由於大客戶蘋果催促早日在熊本廠量產影像感測器（CIS），台積電熊本廠搶在開幕前投片試產，原本預計在年底前量產時程有望提早。

且為了回應客戶需求成長，台積電2月6日已宣布將於日本熊本縣興建第2座晶圓廠，計畫於今年底開始興建、2027年底開始營運。

回到台股，本周四農曆年後的第一個交易日收盤大漲548.5點，創下歷史第六大漲點，2月15日收盤價18644.57點及盤中18725.47點都雙雙創下歷史新高。台積電15日開盤衝上709元創下歷史新高價。台股本周大漲511點，外資2個交易日大幅買超近600億元。

下周以21日的輝達Nvidia業績發表，以及24日台積日本熊本廠開幕最為聚焦，不少台廠電子股法說也陸續展開。

2月20日(周二)有包括智原(3035)、精材(3374)、精測(6510)法人說明會。2月21日台灣大(3045)、致伸(4915)、天鈺(4961)、采鈺(6789)、富邦媒(8454)。2月22日義隆(2458)、南茂(8150)、遠傳(4904)。2月23日有美律(2439)、力智(6719)、川湖(2059)、敦泰(3545)、明基材(8215)、揚明光(3504)。